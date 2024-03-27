Kurtuluşun reçetesi: Çatıda yağmur suyu hasadı

Çatılarda biriken yağmur suyunun, özel bir filtreleme yöntemiyle tanker ve benzeri kalıplara aktarılarak depolanmasını sağlayan bu hasat yöntemi, özellikle Brezilya, Çin, Yeni Zelanda ve Tayland'daki kırsal kesimlerde yaygın olarak kullanılıyor. İçme suyu hariç hemen hemen her alanda kullanabilen bu su kaynağı, iklim krizine karşı önemli bir tasarruf yöntemi olarak ön plana çıkıyor.

ANKARA'YA 3'TE 1 ORANINDA TASARRUF İMKÂNI



Türkiye'deki su kaynaklarının hızla erimekte olduğunu ve artık ülkece farkındalığa erişilmesi gerektiğini dile getiren Uğur Büyükhatipoğlu, "Türkiye'de çatı alanı 100 metrekare olan bir konut, yağmur suyu hasadı sayesinde senelik 30 tona kadar su tasarruf edebiliyor. Bu kaynak ile 593 kez çamaşır yıkanabiliyor. 6 bin kez sifon suyu karşılanabiliyor. Ankara'da 100 metrekare çatı alanına sahip her konuta bu sistemler yerleştirildiğinde, il genelinde neredeyse 3'te 1 oranında su tasarrufu sağlanabiliyor" bilgisini paylaştı.

"ÜLKE GENELİNE YAYILIMINI HIZLANDIRMALIYIZ"



Yağmur suyu hasadının çok basit bir sistem olduğunu ve uzun vadede hanelere ekonomik olarak da kazanç sağladığını dile getiren Büyükhatipoğlu, "Yağmur suyu hasadına yönelik farkındalığı bir an önce oluşturmalı ve ülke geneline yayılımını hızlandırmalıyız. Akdeniz havzasındaki tüm ülkeler gibi su stresi altındayız. Su kayıp ve kaçaklarını hem şehir şebekelerinde hem sulama suyu dağıtım şebekelerinde mümkün olabilecek minimum değerlere indirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.