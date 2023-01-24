Kurulan tarımsal kalkınma kooperatifi sayısında son 10 yılın zirvesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerinden derlediği bilgiye göre, tarımsal kalkınma kooperatifleri, geride kalan 10 yılda en fazla kuruluş gerçekleştirilen kooperatif türleri arasında yer aldı.

Bu dönemde tüm kategorilerde toplam 11 bin 646 kooperatif kurulurken, tarımsal kalkınma kooperatifleri 1399 ile en fazla kurulan kooperatiflerden oldu.

2013'te 128, 2014'te 129, 2015'te 85, 2016'da 93, 2017'de 116, 2018'de 131, 2019'da 188, 2020'de 179 ve 2021'de 137 tarımsal kalkınma kooperatifi kuruldu. Geçen yıl kurulan tarımsal kalkınma kooperatifi sayısı ise 213 oldu ve bu, son 10 yıldaki en yüksek kuruluş sayısı olarak dikkati çekti.

2022'de kurulan tarımsal kalkınma kooperatifi sayısı, kurulan toplam kooperatif sayısının yaklaşık yüzde 11'ini oluşturdu.