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Giriş Tarihi: 3.4.2023 10:27

Kurumlar vergisi beyan dönemi başladı

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB) yapılan açıklamaya göre, kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2022 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi, 1 Nisan – 2 Mayıs 2023 tarihleri arasında gib.gov.tr aracılığı ile ebeyanname.gib.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda verilecek.

Kurumlar vergisi beyan dönemi başladı

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB), kurumlar vergisi beyan dönemine dair yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Mükelleflerimiz kurumlar vergisi beyannamesini verirken, hazırlanmış olan Kurumlar Vergisi Beyan Rehberinden yararlanabilirler.

Hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler, tahakkuk eden kurumlar vergisini 1 Nisan – 2 Mayıs 2023 tarihleri arasında;

Başkanlığımıza ait gib.gov.tr internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması) üzerinden anlaşmalı bankaların kredi/banka kartlarıyla, banka hesabından veya yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi/banka kartlarıyla,

Anlaşmalı bankaların şubelerinden veya alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık vb.),
ödeyebileceklerdir."

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Kurumlar vergisi beyan dönemi başladı
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