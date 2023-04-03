Kurumlar vergisi beyan dönemi başladı

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB), kurumlar vergisi beyan dönemine dair yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"Mükelleflerimiz kurumlar vergisi beyannamesini verirken, hazırlanmış olan Kurumlar Vergisi Beyan Rehberinden yararlanabilirler.
Hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler, tahakkuk eden kurumlar vergisini 1 Nisan – 2 Mayıs 2023 tarihleri arasında;
Başkanlığımıza ait gib.gov.tr internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması) üzerinden anlaşmalı bankaların kredi/banka kartlarıyla, banka hesabından veya yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi/banka kartlarıyla,
Anlaşmalı bankaların şubelerinden veya alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık vb.),
ödeyebileceklerdir."