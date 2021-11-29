Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi 7 Aralık’ta yapılacak

SÜRDÜRÜLEBİLİR
kalkınma amaçlarının gerçekleşmesine katkı sağlayan ve topluma fayda sunan kurumsal sosyal sorumluluk çözümlerini farklı sektörlerden paydaşlarıyla buluşturan 13. Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Zirvesi, "Yeni Dünya, Yeni Ufuklar" temasıyla 7 Aralık tarihinde, Akatlar Kültür Merkezi
'nde hibrit olarak gerçekleştirilecek. "Halkın Sürdürülebilirlik Algısı Ne Kadar Umut Verici?" konulu araştırma sonuçlarının da paylaşılacağı zirvede ayrıca Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına
katkı sunan ve bu kapsamda bağımsız jüri değerlendirmesinden geçen projeler ödüllendirilecek.
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Dinler
, "Dünyamızın geleceği için birlikte düşünmeye, birlikte hareket etmeye ve birlikte sorumluluk almaya hiç olmadığı kadar ihtiyacımız olan bu dönemde, 'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları' çerçevesinde, yeni dünyayı ve yeni ufukları konuşacağımız 13. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi'ni önemsiyoruz" dedi. "Zirvemizin bir diğer önemli boyutunun dünyamızın geleceği için çok önemli bir yere sahip olan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na değer katan şirketlerin, ödüllendirilerek, örnek teşkil etmelerini sağlamak olacak" diyen Dinler, "Ayrıca bu yıl ilk kez, tüm başvurular arasından seçilmiş ve Kovid-19, Sürdürülebilirlik, Ölçümleme ve İletişim alanında fark yaratmış kurumlara, Jüri Özel Ödülü takdim edilecek. Bu vesile ile KSS Zirvesi kapsamında işbirliğinde bulunduğumuz TİM
ve İHKİB
'in yanı sıra ilgili gösteren tüm kişi ve kuruluşlara derneğiamiz yönetim kurulu adına özel teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde sözlerini tamamladı.
ÖNEMLİ İSİMLER KATILACAK
TÜRKİYE
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği'nin düzenleyeceği 13. KSS Zirve'sinin konuşmacı ve panelistleri arasında, TİM Başkanı İsmail Gülle, AB Başkanlığı Mali İş Birliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı Mert Fırat, İhtiyaç Haritası Yönetim Kurulu Üyesi Esra Arslan, Sürdürülebilir Bir Dünya Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Sertaç Doğanay, Zenna Kurumsal Marka Araştırmaları Şirketi Başkanı Nuran Aksu, Yuvam Dünya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kıvılcım Pınar Kocabıyık, Nef Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, genç aktivist Mira Türkmenoğlu, Unite.ad Kurucusu Arman Acar, İstanbul AFAD İl Müdürü Gökhan Yılmaz ve We.Q. Consulting- Kurucu ve Yönetici Ortağı Dicle Yurdakul gibi önemli isimler yer alacak.