Kuveyt ve Türkiye işbirliği fırsatlarını masaya yatırdı

Kuveytve Türkiye arasında finans ve yatırım alanlarındaki ortak işbirliği fırsatlarını ele almak amacıyla 1-2 Şubat 2023 tarihlerinde Kuveyt'te düzenlenen ziyarete, her iki ülke finans dünyasının üst düzey temsilcileri katıldı. Ziyaret kapsamında düzenlenen çalışma yemeğinde, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ile kamu bankalarının üst düzey yöneticileri, Kuveyt Bankalar Birliği ve Kuveyt'in önde gelen bankalarının temsilcileri ile bir araya geldi.Çalışma yemeğinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçi Tuba Nur Sönmez, ekonomik ilişkilerin Türkiye ile Kuveyt arasındaki dostane bağların en önemli ayaklarından birini teşkil ettiğini söyledi. Sönmez, "Kuveyt'in Türkiye'deki 2 milyar dolar değerindeki yatırımını önemsiyor ve karşılıklı yatırımlarımızı artırmak için çalışıyoruz" dedi. Çalışma yemeği kapsamında gerçekleştirilen oturumda başta finans sektörü olmak üzere Türkiye ile Kuveyt arasındaki işbirliği ve yatırım imkânlarının artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.Geliri artan ekonomilerde finans sektörünün reel ekonomiye yatırım, tasarruf, güvenirlik ve riskleri azaltma gibi hayati görevler üstlendiğinin ifade edildiği çalışma yemeğinde bunun beraberinde birçok işbirliği fırsatını da cesaretlendirdiği söylendi. Türk ve Kuveyt finans dünyası temsilcileri, mevcut potansiyeli hayata geçirmek için daha fazla işbirliği yapılmasında hem fikir olduklarını vurguladı.