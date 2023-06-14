Kuveyt’e milli SİHA Bayraktar TB2 ihracatı

Enerji ve savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmak için tarihi hamlelere imza atan Türkiye, ihracatta da gaza bastı. Dışı bağımlılığın yüzde 80'lerden 20'lere indirildiği savunma sanayisinin lokomotif şirketi Baykar, ihracat portföyüne bir ülkeyi daha ekledi. Kuveyt Devleti ile Baykar arasında milli SİHA Bayraktar TB2 ihracatı sözleşmesi süreci başarıyla tamamlandı. Kuveyt Devlet İletişim Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın 367 milyon dolar değerinde olduğu bildirildi.Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kuveyt Devleti ile milli SİHA #BayraktarTB2 ihracatına dair yürüttüğümüz sözleşme sürecini başarıyla tamamladık. Amerika, Avrupa ve Çinli firmaların da yer aldığı rekabete dayalı sürecin kazananı olan milli SİHA #BayraktarTB2, 2019'da çöl şartlarında 27 saat 3 dakika havada kalarak en uzun uçuş süresi rekorunu kırdığı Kuveyt semalarında görev yapacak" denildi.Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Kuveyt Devleti ile Baykar arasında doğrudan yürüttüğümüz milli SİHA #BayraktarTB2 ihracatı sözleşmesini başarı ile sonlandırdık. Şu ana kadar 30 ülke ile ihracat sözleşmesine imza attığımız milli SİHA #BayraktarTB2'ler dost ve kardeş ülkelerin envanterlerinde huzur ve güvenliğin tesisi için görev yapmaya devam edecek."Kendi finanse ettiği Ar-Ge faaliyetleriyle, Türk havacılık ve savunma tarihinde ilklere imza atan ve türkiye'de yüzde 93 yerlilik oranına kadar ulaşan Baykar, insansız Hava Araçları alanında dünya çapında en ileri teknolojik sistemleri geliştiriyor. Baykar 2022'de imzaladığı sözleşmelerde ihracatın payını yüzde 99.3'e çıkardı. Türkiye 2022'de sadece 60 milyon dolar olan savunma sanayi ihracatını, 2021'de 3.2 milyar dolara, 2022'de ise 4.4 milyar dolara çıkardı. Savunma Sanayii Başkanlığı'nca yürütülen savunma proje sayısı 66'dan 750'ye ulaştı. Savunma sanayide, 5 sene içinde ihracatın en az 15 milyar dolara ulaştırılması amaçlanıyor.