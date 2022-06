Kuzey Afrika’daki önemli partner

Türkiye'nin en büyük ticaret ortaklarından biri olan Kuzey Afrika pazarlarından Fas ile ikili ilişkiler her alanda ilerliyor. Savunma sanayisinden, ticarete ve yatırımlara kadar her alanda gelişmeler hızlı. 2021'de 2.1 milyar dolara kadar gerilese de 2020'de ikili ticaret hacmi bu ülkeyle 3.6 milyar doları gördü. Arap dünyasında, petrol dışı GSYİH büyüklüğü ile Mısır'ın ardından ikinci sırada olan Fas ekonomisinin önemli gelir kaynakları tarım, tekstil, turizm ve fosfat mineralleri. Fas için bağlılığını sürdürdüğü tarım sektörü, GSYİH'nin yüzde 14'ünü ve istihdamın yüzde 39'unu oluşturan önemli bir sektör.En çok üretilen tarım ürünleri haşhaş, zeytin, turunçgiller ve üzüm. Ülkede devamlı gelişmekte olan tekstil sektörü, milli gelirin yüzde 15'ini oluşturuyor. Fas, ABD ve Çin'den sonra dünyanın üçüncü büyük fosfat minerali üreticisi. Türkiye'nin Fas'a en fazla ihracat yaptığı sektörler otomotiv, demir çelik, makineler ve mekanik parçalar, demir çelik eşyaları ve plastik ve mamulleri. Son beş yılda her birinde artış gösteren bu sektörler arasından yıllık ortalama yüzde 38 büyüme ile demir çelik eşyaları en yüksek artışı gösteren sektör. Bu büyümeyi yıllık ortalama yüzde 25 büyüme ile otomotiv sektörü izliyor. Türkiye'nin Fas'tan en fazla ithalat yaptığı sektörler gübreler, gıda kalıntı ve atıkları, otomotiv, sıva malzemeleri ve değerli taşlar ve metaller. Bu sektörler arasından son 5 yılda yıllık ortalama yüzde 16 büyüme ile gıda kalıntı ve atıkları en çok artışı gösterirken bunu yıllık ortalama yüzde 11 büyüme ile gübreler izledi. Fas, istikrarlı ekonomik büyümesini ulaşım ve altyapı stratejisi ile destekleyerek bölgesel kalkınmayı amaçlıyor. Ulaşım projeleri arasında yeni otoyol ve demiryolu inşaatları ile birlikte liman ve havaalanlarına yapılacak olan geliştirmeler yer alıyor. Altyapı projeleri arasında ise, yeni şehir ve sanayi alanları inşaatları bulunuyor.Bununla birlikte, ülkenin önemli gelir kaynaklarından olan turizm sektörünü geliştirmek için otel, eğlence tesisi ve tatil köyü inşaatları devamlı olarak yapılıyor. İnşaat projelerinin çok çeşitli olduğu Fas ile bu projeler için yapılacak işbirlikleri, yüksek ihracat büyüklüğüne sahip demir çelik başta olmak üzere inşaat malzemeleri ihracatları ve güçlü olduğumuz turizm alanındaki anlaşmalar, Türkiye'ye ihracat geliri olarak geri dönüş sağlayacak alanlar olarak ön plana çıkıyor.KAZABLANKA Menkul Kıymetler Borsası Afrika'nın en büyük borsalarından biri ve bölgesel merkez olmayı hedefliyor. Müslüman bir ülke olan Fas'ta İslami finans ve İslami bankalar yeni gelişen ve çalışan sayısının arttığı bir alan. Türkiye'de İslami finans, varlıklarının geliştiği ve dünya ortalamasının üzerinde büyüyen bir alan. Bu nedenle, Türkiye ile Fas arasında bu alanda yapılacak olan işbirlikleri hem finans alanında hem de diğer alanlarda güçlü bağların kurulmasına öncülük etme fırsatı taşıyor.DÜNYANIN 59'uncu büyük ekonomisi olan Fas politik olarak istikrarlı ve iş dostu bir ülke. Uzun yıllardır stabil bir şekilde büyüyen Fas ekonomisi yapısal olarak Avrupa'ya Afrika'dan daha uyumlu olmasıyla beraber, Afrika kıtasındaki fırsatlardan da giderek daha fazla faydalanıyor. Çeşitli şehirlerinde yer alan ve ticari trafiğin yoğun olduğu limanları ile Avrupa ve Afrika arasında ticari bir köprü niteliğinde olan Fas'ın Kazablanka finans şehri ülkeye yatırım yapmak isteyen uluslararası şirketlere çeşitli destekler sunuyor.36.4 milyonluk nüfusu ile Fas, dünyanın en kalabalık 40'ncı ülkesi. İşgücüne katılım oranı yüzde 45.8 ve işsizlik oranı yüzde 9. İşgücünün yüzde 40'ı hizmetler sektöründe ve yüzde 21'i sanayi sektöründe istihdam ediliyor.