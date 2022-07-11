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Giriş Tarihi: 11.7.2022 13:45

Kuzey Akım 1 boru hattı, 10 günlük bakım nedeniyle kapalı olacak

AA
Kuzey Akım 1 boru hattı, 10 günlük bakım nedeniyle kapalı olacak

Rus gazını Almanya'ya taşıyan en büyük boru hattı olan Kuzey Akım 1, 10 günlük bakım nedeniyle kapalı olacak. Kuzey Akım 1 boru hattı, Baltık Denizi altında Rusya'dan Almanya'ya yılda 55 milyar metreküp gaz taşıyor.

Kuzey Akım 1 boru hattındaki bakım, 11-21 Temmuz'da yapılacak.

Operatör Nord Stream AG, yaptığı açıklamada, boru hattını kapatmanın planlandığı gibi bugün TSİ 07.00'de başladığını ve gaz akışının birkaç saat sonra sıfıra düşeceğini doğruladı.

Piyasalar ve şirketler, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle kapatmanın uzatılabileceğinden endişe ediyor.

55 MİLYAR METREKÜP GAZ TAŞIYOR

Kuzey Akım 1 boru hattı, Baltık Denizi altında Rusya'dan Almanya'ya yılda 55 milyar metreküp gaz taşıyor.

İtalyan enerji firması ENI, Rus enerji şirketi Gazprom'un yeni bir kesintiye giderek bugün için yaklaşık 21 milyon metreküp gaz tedarik edeceğine ilişkin bildirim aldıklarını duyurmuştu.

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Kuzey Akım 1 boru hattı, 10 günlük bakım nedeniyle kapalı olacak
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