Kuzey-Güney ağı Pirinkayalarla tamamlandı

Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi ile Karadeniz bölgesini birbirine bağlayan Erzurum-Artvin arasında Uzundere ilçesi sınırlarında bulunan yaklaşık 5 kilometrelik Pirinkayalar Geçidi, gerçekleştirilen tünel ile devre dışı kaldı. Dik kayalıkları nedeniyle güvenli yola imkan sağlamayan ve her yıl onlarca ölümlü kazanın yaşandığı ve ayrıca yakıt masrafı ve zorlu virajlar nedeniyle bölgede ticari lojistiğin durma noktasına getiren Pirinkayalar Geçidinin altından yeni inşa edilen tünel, hizmete açıldı.
Güney Kafkasya ile Türkiye'nin en güney kısmına kadar 1100 kilometrelik kesintisiz yol ağı ise böylelikle tamamlanmış oldu. Her yıl onlarca milyon liralık yakıt tasarrufu yapılması planlanan tünel hem bölgedeki turizm rotasına hem de Güney Kafkasya ile ticari hacmi artırması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile açılış törenine katıldı. Tören alanında hazır bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Erzurum-Artvin karayolu üzerindeki Pirinayalar Tüneli, dik ve dar 22 virajın yer aldığı ağır kış şartlarında trafik akışının kesintiye uğradığı Pirinkayalar geçidini rahatlatacaktır. Erzurumlu dadaşımızın, Karadenizli kardeşine ulaşımını çok daha rahat sağlayacağız. Özellikle kış aylarında tehlikesi iyice artan geçişlerde, tarihe karışmış olacak. Projenin yapıldığı bölge birinci derece doğal sit alanı olduğu için yüksek hassasiyetle çalıştık. Pirinkayalar, tünel uzunluğu 2.272 metre olup, bağlantı yolları ile uzunluğu 3.342 metreye sahip tünel projesidir. Tünel ile yolu 680 metre kısaltırken, geçiş süresini 20 dakikadan 5 dakikaya indirdik. Son 19 yılda 50 kilometrelik tünel uzunluğu 639 kilometreye çıkardık. Projemizle Erzurum-Artvin Karadeniz sahil yolu, Artvin Limanı ve Sarp Sınır Kapısını bağlayarak iki şehrin ticari lojistiğini sağlamış olduk" dedi.
PİRİNKAYALAR TÜNELİ, YENİ FIRSATLAR GETİRECEK
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması sonrası tören alnındaki heyete Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pirinkaya tünelinin öneminden bahsederek emeği geçenlere teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Pirinkayalar tünelinin Erzurum'umuza Artvin'imize hayırlı olmasını diliyorum. Erzurum'a Artvin yolu üzerindeki bu tünel, Güney ve Doğu Anadolu ile Karadeniz'i kesintisiz hale getirme projesinin en önemli unsurlarından biridir. Tünel uzunluğu Bağlantı yolları ile birlikte toplam uzunluğu 3.4 kilometreye yaklaşan bu proje Erzurum Artvin arasındaki insan ve ürün trafiğinin hızlı güvenli kesintisiz şekilde sürmesini temin edecektir. İki şehir arasında seyahat edecek vatandaşlarımız Buzlanma, taş düşmesi yamaç akıntısı gibi tehlikelerden uzak bir şekilde gidecekleri yere hızla ulaşacaktır. Ülkemize yılda sağlayacağı 18 milyon tasarruf yanında karbon gazını 230 ton azaltacak bu tüne çevrenin korunmasına katkı sağlayacaktır. Potansiyeli olan iki şehir arasındaki bu tünel yeni fırsatlarında beraberinde getirecektir. Erzurum ve Artvin havalimanı ile Artvin limanını birbirine entegre edecek bu tünel Kafkasya ile transit trafiği rahatlatacaktır" diye konuştu.
ERDOĞAN'DAN PEYZAJ UYARISI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından kurdele kesim törenine geçildi. Erdoğan, tünelin çevresini izledikten sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan peyzaj çalışması isteğinde bulundu. Erdoğan; "Adil Bey, ağaçlandırma ve peyzaj konusunda güzelleştirilmesini rica ediyorum" dedi. Erdoğan'ın sözleri karşısında Bakan Karaismailoğlu ise gereğinin yapılacağını söyledi. Kurdele kesiminin ardından Pirinkayalar Tüneli resmen hizmete girmiş oldu. Bakan Karaismailoğlu, kendi kullandığı araçla tünelden geçti. Törene, Erzurum Valisi Okay Memiş, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu Ban, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Uzundere Kaymakamı Bekir Özen, Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, Karayolları 12. Bölge Müdürü Alparslan Eşlik, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP İl Başkanı Naim Karataş, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.