Kuzey-Güney ağı Pirinkayalarla tamamlandı

PİRİNKAYALAR TÜNELİ, YENİ FIRSATLAR GETİRECEK

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması sonrası tören alnındaki heyete Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pirinkaya tünelinin öneminden bahsederek emeği geçenlere teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Pirinkayalar tünelinin Erzurum'umuza Artvin'imize hayırlı olmasını diliyorum. Erzurum'a Artvin yolu üzerindeki bu tünel, Güney ve Doğu Anadolu ile Karadeniz'i kesintisiz hale getirme projesinin en önemli unsurlarından biridir. Tünel uzunluğu Bağlantı yolları ile birlikte toplam uzunluğu 3.4 kilometreye yaklaşan bu proje Erzurum Artvin arasındaki insan ve ürün trafiğinin hızlı güvenli kesintisiz şekilde sürmesini temin edecektir. İki şehir arasında seyahat edecek vatandaşlarımız Buzlanma, taş düşmesi yamaç akıntısı gibi tehlikelerden uzak bir şekilde gidecekleri yere hızla ulaşacaktır. Ülkemize yılda sağlayacağı 18 milyon tasarruf yanında karbon gazını 230 ton azaltacak bu tüne çevrenin korunmasına katkı sağlayacaktır. Potansiyeli olan iki şehir arasındaki bu tünel yeni fırsatlarında beraberinde getirecektir. Erzurum ve Artvin havalimanı ile Artvin limanını birbirine entegre edecek bu tünel Kafkasya ile transit trafiği rahatlatacaktır" diye konuştu.