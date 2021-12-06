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Giriş Tarihi: 7.12.2021

Kuzey koridoru doldu Türkiye orta koridorla geliyor

BARIŞ ERGİN BARIŞ ERGİN
Kuzey koridoru doldu Türkiye orta koridorla geliyor
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Kuzey koridoru doldu Türkiye orta koridorla geliyor
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