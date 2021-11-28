KWorks demo gününde 20 girişim sahneye çıktı

Arter Dolapdere'de gerçekleştirilen KWORKS'21 Demo Günü etkinliğinde sahne alan 20 girişim, deneyimli yatırımcılara ve sanayi kuruluşu yöneticilerine sunum yapma ve tanışma fırsatı yakaladı. Hızlandırma programına katılan girişimlerin yüzde 44'ünü derin teknoloji, yüzde 36'sı platform ve yazılım servisleri, yüzde 20'si ise Web ve mobil uygulama konusunda çözüm sunuyor. Ayrıca yüzde 41'i de Koç Üniversitesi
içinden girişimlerden oluştu.
Girişimler 12 ay boyunca birebir uzman desteği, 20'nin üzerinde derin ve pratik uygulama ağırlıklı ders, Şişli'de kapalı ve açık ofis desteği, UNIVEST'ten yatırım turunda tohum yatırımı, UNIVEST'in ihtiyacını karşılayan çözümlere ilk müşteri olma fırsatı ve 15 bin TL üzerinde hukuk ve mali müşavirlik desteği aldı.
İŞ DÜNYASINA ÖZEL
Girişimler sağlık, eğitim, sosyal araştırma, sürdürülebilir temiz üretim ve maliyet avantajı sağlayan, derin teknoloji çözümleriyle dikkat çekti. 20 girişimin sahneye çıktığı etkinlikte yer alan girişimler farklı çözümleriyle dikkat çekti. Girişimler kurumsal ve girişim sermayesi yatırımcılarına projelerini anlatma şansı yakaladı.
Alloy Additive robotik kol ve kaynak teknolojilerinin entegrasyonu ile üç boyutlu metal yazıcı geliştiren ve oluşturulacak cihaz ile büyük boyutlu havacılık metallerinin katmanlı imal edilmesini amaçlayan bir derin teknoloji girişimi. (alloyadditive.com)
EVCİL HAVAYVANLARA SOSYAL PLATFORM
Petify girişimi ise evcil hayvan sahipleri ve hizmet sağlayıcılarını bir araya getirerek ekosistemin ihtiyaçlarına yönelik çoklu inovatif çözümler geliştiren teknoloji odaklı sosyal platform. Evcil hayvanların sağlığından beslenmesine kadar her türlü veriyi uygulama üzerinden takip edilmesini sağlıyor. (petify.com.tr)
Jetlexa girişimi sözleşme yönetimi ve belge otomasyon çözümleriyle, sözleşme süreçlerindeki iş akışlarının ve risklerin kontrol edilmesini kolaylaştıran, imzalama öncesi süreyi kısaltarak ekipler arasında uyumluluğu artırıyor. (jetlexa.com/m)
Siyaset ve sosyal politikalar alanındaki problemleri çözmeye yönelik yapay zeka temelli ve veriye dayalı analitik çözümler sunan girişim olan Politus Analytics, verilerini sosyal medya platformlarından topluyor. Sosyal medya paylaşımlarına göre yapılan analizlerle konum ve anonim verileri birleştirerek veri görselleştirmesi yapıyor. politusanalytics. com