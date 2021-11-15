Leasingde makine-teçhizat finansmanı ikiye katlandı

Türkiye
ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21.7 ile OECD'de İngiltere
'nin ardından en fazla büyüyen ülke oldu. İkinci çeyrekteki büyümenin lokomotifi ihracat ve sanayi olurken, yatırım iştahındaki güçlü seyir de dikkat çekti. İkinci çeyrekte yüzde 20.3 büyüyen yatırımlar büyümeye 7.4 puan katkı sağladı. Sanayinin toplam büyümeye katkısı da 7.5 puana ulaştı.
İŞLEM HACMİ % 93 ARTTI
Haziran 2021 tarihi itibarıyla makine- teçhizat yatırımlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre artış oranı yüzde 75 oldu. 2020'nin haziran sonunda 223.9 milyar TL olan makine-teçhizat yatırımları, bu yılın aynı döneminde 390.9 milyar liraya ulaştı. Yatırım malının mülkiyetinin finansal kiralama
şirketinde kalarak, önceden belirlenen kiralar karşılığında, kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşmede belirlenen satın alma opsiyonu üzerinden sözleşme süresi sonunda mülkiyetin kiracıya geçmesini sağlayan bir finansman aracı olan leasing (finansal kiralama) sektörünün ekonomiye katkısı her geçen yıl büyüyor. Haziran 2021 itibarıyla leasing yoluyla alınan makine-teçhizatta yeni işlem hacmi yüzde 93 arttı. Finansal Kurumlar Birliği
(FKB) verilerine göre, geçen yılın haziran ayında 7 milyar 429 milyon lira olan leasing sektöründe makine-teçhizatta yeni işlem hacmi,2021'in aynı döneminde 14 milyar 321 milyon liraya ulaştı. Leasing sektörün aktif büyüklüğü yüzde 25.4 artışla 79 milyar 763 milyon liraya çıkarken, leasing alacakları aynı dönemde yüzde 21.4 büyümeyle 63 milyar 411 milyon liraya ulaştı. Türkiye'deki yatırımların 2019 yılında yüzde 2.68'i, 2020 yılında ise önemli bir artış ile yüzde 3.5'i leasing kanalıyla yapılan makine-teçhizat yatırımlarından oluştu.
KKDF'NİN İNDİRİLMESİ ŞART
Yurtdışı fonların genelde 1-3 yıl vadelerde temin edilebilmesi nedeniyle yatırımların finansmanında önemli oranda yabancı para kaynak kullanan leasing şirketleri, finansman şirketleri ve bankalardan farklı olarak, yurtdışından sağladıkları kredilerde yüzde 3 oranında Kaynak kullanımı Destekleme Fonu
(KKDF) ödemek zorunda bulunuyor. Yatırım ortamının desteklenmesi ve yatırımların daha da attırılabilmesi bağlamında söz konusu oranın banka ve finansman şirketlerinde olduğu gibi yüzde 0'a düşürülmesi büyük önem taşıyor.
NAKİT AKIŞINA KATKI
GERİ
ödeme koşullarının çoğunlukla vade boyunca değişmemesi, daha hızlı kredi tahsisi yapılması sektörün, yatırım yapmak isteyen işletmelere sağladığı diğer faydalar arasında yer alıyor. Bilanço ihtiyaçları için aylık kira ödemeleri ile satın alma yapılması da işletmelerin nakit akışlarının düzenlenmesinde ciddi avantaj sağlıyor
YATIRIMLARA FİNANSMAN
ORTA ve uzun vadeli bir yatırım kredisi olan leasing, yeni yatırım yapan, işletmesini büyütmek isteyen, kapasite artışına yönelik makine ve teçhizat yatırımı planlayan her tür işletmenin vazgeçilmez finansman araçları arasında yer alıyor. Yurtiçi ve yurtdışı satın alma, gümrük operasyonlarını yöneten leasing şirketleri işletmelerin hayatını önemli ölçüde kolaylaştırıyor.
YÜZDE 1'LİK KDV AVANTAJI LEASINGİN AVANTAJLARI
Orta ve uzun vadeli finansman: Firmalar, orta ve uzun vadeli finansman imkânı ile yatırımlarını gerçekleştirebilirler.
Esnek kira ödeme planı: Firmalar, nakit akışlarına uygun, kendilerinin belirleyeceği esnek kira ödeme planları ile yatırımlarını zorlanmadan gerçekleştirebilirler.
Kira süresi boyunca değişmeyen sabit kira ödemeleri: Kiraların sabit kalması avantajı kullanılarak, ileriye dönük plan ve yatırımlar daha kolay yapılabilir.
Alternatif finansman imkânı: Firmalar yatırımlarını leasing yöntemiyle finanse ederek özkaynaklarını kullanmamış olurlar.
Amortisman: Leasing ile alımı gerçekleştirilen ekipmanlar için amortisman kiracı tarafından ayrılır. Aylık ödemelerin faiz kısmı kiracı tarafından gider kaydedilir.
Vergi, resim, harç muafiyeti: Leasing sözleşmeleri ve Leasing için teminat alınmasına ilişkin işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan istisna.
Operasyonel kolaylık:
Tüm satınalma ve ithalat işlemleri leasing şirketi tarafından gerçekleştirilir.
İŞ VE İNŞAAT MAKİNELERİNİN PAYI ARTTI
LEASING sektörünün işlem hacminin sektörel bazdaki dağılımı ekonomide yaşanan büyümenin de aynasını oluşturdu. İş ve inşaat makinelerinin 2020'nin ilk yarısında yüzde 14.7 olan payı, bu yılın aynı döneminde yüzde 24.1'e çıktı. Tekstil makinelerinin payı yüzde 9.8'den 12.4'e, karayolu taşıtlarının payı yüzde 9.2'den 11.9'a yükseldi. Gayrimenkul payı ise yüzde 21.1'den 5.6'ya geriledi. Tarım ve hayvancılık makinelerinin payı ise 2 kata yakın artarak yüzde 2.9'dan 5.6'ya fırladı. İkinci çeyrek bazında bakıldığında ise iş ve inşaat makinelerinin payı yüzde 15.7'den 24.9'a, tekstil makinelerinin payı yüzde 8.2'den 12.8'e çıktı.