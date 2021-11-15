Leasingde makine-teçhizat finansmanı ikiye katlandı

Giriş Tarihi: 16.11.2021

Haziran 2021 itibarıyla leasing yoluyla alınan makine-teçhizatta yeni işlem hacmi yüzde 93 artarak 14.3 milyar lirayı aştı. Yurtdışı fon temininde bankacılıkta olduğu gibi KKDF’nin sıfırlanması sektörün finansman imkânını artıracak