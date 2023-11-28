Levent TÜZEMEN: Az laf çok iş

Her yerinden tarih fışkıran ve turizm açısından da sadece yerli değil yabancı turistlerin de büyük ilgisini çeken Şanlıurfa şehir olarak hızla değişmiş, gelişmiş ve modern bir büyükşehir olmuş.hemen göze çarpıyor. Bu değişimin altında Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ün imzası var.politikası olmuş. Bu anlayış Şanlıurfa'yı parlatıyor, özellikle planlı ve adaletli yapılan kentsel dönüşüm halkın büyük ilgisini çekiyor. 300 yapıyı kamulaştıran Zeynel Başkan'ın hayata geçirdiğiDolup taşan Gençlik merkezlerinde gençler bilgisayar eğitimden, spora kadar her türlü aktivite ile kurslar eğitim olarak veriliyor. Balıklıgöl ziyaretçi akınına uğruyor. Biz de gezimizde balıklara yem attık. Zincir şeklinde birbirlerine kenetlenmiş hanlarda insanlar ve turistler bütçelerine göre alış-veriş yapabiliyor.Fırat'ın uçsuz bucaksız sularında tekne turu yaptık, Rum kalesini gördük ve suların altında 96 ilçe ile kasabının olduğunu öğrendik. Doğa ve tarih iç içe girmiş.Tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen 7.600 yıllık Göbeklitepe'yi gezdik ve arazinin sahibi olan ve tarihe ışık tutan taşları bulup müze müdürüne götüren Mahmut Yıldız'dan keşfedilişin hikâyesini dinledik.