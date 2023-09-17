Lezzetin festivali GastroANTEP Zeugma’da başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın iş birliğinde düzenlenen GastroANTEP Kültür Yolu Festivali'nin açılış töreni yapıldı.

Gazi şehrin güneşten, topraktan ve tarihten gelen yerel lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmak için 16-24 Eylül tarihlerinde 5'incisi düzenlenecek GastroANTEP, Kültür Yolu Festivalleri kapsamına girerek bu yıl iki festivali içinde barındırıyor.

Açılış programına, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Zeugma Mozaik Müzesi'nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yapılan açılış töreni ile lezzet, kültür, sanat ve eğlenceyi içinde barındıracak festival başladı.

REFİK ANADOL'UN DİJİTAL SERGİSİ FESTİVAL KAPSAMINDA GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Dünya genelinde yapay zekâ sanatının başlamasına ve gelişmesine katkı sağlayan sanatçılardan biri olan, çalışmalarında mimari, medya sanatları ile veri bilimini buluşturan Refik Anadol'un, Rönesans eserleri bağlamında türünün ilki olan Rönesans Rüyaları Sergisi, ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunuyor.

ŞEF ARDA TÜRKMEN İLE GASTRONOMİNİN GELECEĞİNİ KONUŞULDU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GastroANTEP Kültür Yolu Festivali kapsamında Şef Arda Türkmen ile "Gastronominin Geleceği ve Yeni Trendlerin Belirlenmesi" konulu söyleşiye katıldı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ve il protokolünün de izleyici olarak yer aldığı Festival Park Lezzet Sokağı'nda yapılan Sözen Grup CEO'SU Gökmen Sözen'in moderatörlüğündeki söyleşide gastronomi dünyası, Gaziantep Mutfağı, gastronominin geleceği, sürdürülebilirlik ve tanıtım gibi konulara değinildi.

ÜNLÜ ŞEFLER İLE FESTİVALİN İLK WORKSHOPU YAPILDI

GastroANTEP Kültür Yolu Festivali kapsamında Türk dünyasının ünlü şeflerinin katılımıyla "Gastro Diplomasi: Türk Dünyası" workshopu yapıldı.

Yeni açılan Festival Park'taki workshop ve panel alanında interaktif olarak gerçekleştirilen programa Kırgısiztan, Özbekistan ve Azerbaycan'dan gelen şefler katılırken, tarifleri ile kendi ülkelerine ait yemek kültürlerini tanıttılar.

GASTROANTEP FESTİVALİNİN İLK GÜNÜNDE FATMA TURGUT SAHNE ALDI

GastroANTEP Kültür Yolu Festivali'nin ilk gününde ünlü sanatçı Fatma Turgut sahne aldı. Pembe Mezarlık, Değmesin Ellerimiz, Sen Ona Aşıksın gibi beğenilen şarkılarını okuyan Turgut'a dinleyenler de eşlik etti. Festival Park'ı dolduran sevenleriyle yaklaşık 2 saat birlikte şarkı söyleyen Turgut, GastroANTEP'in ilk gününde kentin festival heyecanına renk kattı.

FESTİVAL 8 GÜN SÜRECEK

Festival kapsamında bu yıl da gastronominin önde gelen isimleri Gaziantep'te buluşacak. Alanında uzman isimlerin katılımıyla yapılacak paneller ve söyleşilerin yanı sıra ödüllü şefler yöresel lezzetleri kullanarak workshoplar düzenleyecek. Festival hem sokak lezzetlerini barındıracak hem de yöresel ürünlere stantlarla yer verecek.

7 FARKLI ÜLKEDEN GELEN 13 ŞEF ZİYARETÇİLERİ LEZZET YOLCULUĞUNA ÇIKARIYOR

Festivalde Belçika'dan Marc Pauquet, İspanya'dan Juanjo Lopez, Martina Puigvert Puigdevall Portekiz'den Joao Oliveira, Joana Artieda, İtalya'dan Franco Sultano, Floriano Pellegrino, Fabrizio Fiorani, Claudio Chinali, Fransa'dan Alan Geaam, Fabrizio Fiorani, Ürdün'den Ali Alghizzawi ve Lübnan'dan Joe Barza workshoplar ile Gaziantep ürünleri yeniden yorumlayarak kreatif yemek showları gerçekleştiriyor.

Gastronomi dalında öne çıkan Türk şefler de yine festival alanındaki ziyaretçilere; panel, söyleşi ve workshoplar ile keyifli, bilgilendirici etkinlikler sunuyor. Ömür Akkor, Arda Türkmen ve yine Türkiye'nin yakından tanıdığı birçok isim yerli ve yabancı birçok turisti çeşitli platformlarda karşılıyor.

YILDIZLI ŞEFLER VE GASTRONOMİNİN ÖNDE GELEN İSİMLER FESTİVAL PARK'TA

Michelin yıldızlı şefler başta olmak üzere Türk şefler panel, söyleşi ve workshoplarla ziyaretçilerinin karşısına çıkıyor. Bu kapsamda Yıldız Şeflerin Coğrafi İşaretleri Dünya Gastronomisine Tanıtmak için Yaptıkları Öncü Girişimler konulu panel saat 14.10 ile 14.50 arasında Festival Park'ta gerçekleştirildi.

Festival Park'ta düzenlenen bu etkinlikler kapsamında yine yabancı şeflerden Alan Geamm workshoplarıyla çeşitli yöresel ürünleri kullanarak, kendi ülkesinin damak tatlarını harmanlayacak. Program, 17 Eylül'de misafirlerini bekliyor olacak.

18 Eylül Pazartesi günü Festival Park'ta Gaziantep Mutfağının Kuşaklararası Bilinirliğinin Arttırılması & Gelecek Kuşaklara Yönelik Sürdürülebilirliğinin Sağlanması için Gerekli Uygulamalar adlı panel ile gastronomi tarihinin korunması ve gelecek nesillere nasıl aktarılabileceği mercek altına alınacak.

İtalyan mutfağının tanınan ismi ve dünyaca ünlü Fabrizio Fiorani de workshoplarıyla misafirleri yeni tatlar hazırlayacak. Bu etkinlik de pazartesi günü organize edilecek.

ŞEHRİN 4 FARKLI YERİNDE KONSERLERLE FESTİVAL COŞKUSU!

GastroANTEP Kültür Yolu Festivali kapsamında bu yıl kurulacak 4 ayrı sahnede konserlerle festival coşkusu bütün şehre yayılacak. Festival Park Ana Sahne, Şahinbey Parkı Amfi Tiyatro Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi ve Kalbi Antep Meydanı Sahneleri'nde 16-24 Eylül tarihleri arasında sırasıyla; Fatma Turgut, Oğuzhan Koç, Derya Uluğ, Uğur Aslan, Sinan Akçıl, Ebru Yaşar, Alişan, Murat Dalkılıç ve Merve Özbey sahne alarak, sevilen şarkılarını seslendirecek.

FESTİVAL SANATSAL ÇALIŞMALARIYLA DA ADINDAN SÖZ ETTİRECEK!

Kültür Yolu etkinlikleri kapsamında bu yıl GastroANTEP konserlere, sergilere, tiyatro, film, opera ve bale gösterimlerine ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında geleneksel el sanatları, foto maraton, dijital çalışmalar, gezici müze ve kütüphane etkinliklerine de yer verilecek.