Libya’ya enerji çıkarması

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz yataklarına ilişkin haklarını hatırlatmak için Libya'ya bir enerji çıkarması yapacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, hedeflerinden birinin üçüncü ülkelerde petrol ve doğalgaz aramacılığı olduğunu belirterek, "Libya, Irak, Afrika, Kafkas coğrafyası, Orta Asya'da kara ve deniz sahalarında hidrokarbon arayabiliriz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kasım 2019'da Libyalı muhatabı ile imzaladığı "Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması" çerçevesinde Türkiye bölgede geniş bir sahada petrol ve doğalgaz aramacılığına da yetkili kılındı. Ekim 2022'de ise dönemin Dışişleri ve Enerji bakanları Libyalı muhatapları ile hidrokarbon mutabakat muhtırası imzaladı. Ancak 2023 başında Trablus Temyiz Mahkemesi görev alanını aşarak Akdeniz'de petrol ve doğalgaz aramalarına ilişkin Libya- Türkiye mutabakat zaptının uygulamasının askıya alınmasına karar verdi. Bölgedeki siyasi gerilimler ve diğer ülkelerin Türkiye aleyhtarı çalışmaları nedeniyle mutabakat zaptı askıya alınsa da Türkiye bölgedeki haklı davasından asla vazgeçmedi.Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin dışında Suriye, Lübnan, İsrail, Mısır, Libya, Yunanistan, KKTC ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bulunması nedeniyle deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ciddi önem taşıyor. Türkiye, bölgede uluslararası hukuktan doğan haklarının mücadelesini uzun yıllardır sürdürürken hidrokarbon kaynaklarının 2000'li yılların başındaki keşfi ve Doğu Akdeniz'deki ülkelerin bu alanda adım atmasıyla sınırlandırma konusu gündeme gelmeye başladı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kıbrıs Türklerinin eşit haklarını hiçe sayarak 2003'te Mısır, 2007'de Lübnan, 2010'da da İsrail ile deniz sınırı anlaşmaları yaptı. Bu anlaşmalara kıta sahanlığı haklarını ihlal etmesi başta olmak üzere birçok nedenle itiraz eden Türkiye ve KKTC, bölge ülkelerini bu anlaşmaları yapmamaları konusunda uyardı. Mısır, Yunanistan, Rum yönetimi ve İsrail tarafından Kahire'de oluşturulan Doğu Akdeniz Gaz Forumu ile Türkiye, Libya ve Lübnan gibi aktörler saf dışı bırakılmaya çalışıldı. Şimdi Türkiye "hakça paylaşım" tezini yeniden dile getirmek için Libya'ya enerji çıkarması yapacak.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bugün Libya'ya giderek Ekonomi ve Enerji Zirvesi'ne katılacak. Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile de görüşmesi beklenen Bayraktar, Libya Petrol ve Doğalgaz Bakanı Muhammed Avn ve Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Ferhat bin Kıdara ile de ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Türkiye, Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemileri ile Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han gibi derin deniz sondaj gemileri ile hidrokarbon arama çalışmalarında dünyanın önde gelen filolarından birine sahip olurken, şimdi üçüncü ülkelerde de aramacılık için çalışmalar başlatılacak. Bayraktar, "Gerek gaz gerekse petrolle alakalı projelerde Türkiye'nin bunlarla birlikte bir şey daha yapması lazım. Hedeflerimizden bir tanesi mutlaka Türkiye'nin üçüncü ülkelerde petrol ve doğalgaz aramaları, üretimleri yapması. Yani Libya, Irak, Afrika, Kafkas coğrafyası, Orta Asya'da bunların bir kısmı kara bir kısmı deniz sahaları olabilir. Cumartesi günü Libya'da Ekonomi ve Enerji Zirvesi var ona katılacağım. Dolayısıyla bizim oralarda geliştireceğimiz saha ve projelerde, ortaklıklarda kendi gemilerimizle bu faaliyetleri yapabilme imkânımız var. Bu bize ayrı bir güç katıyor" dedi.ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Kızıldeniz'de gemilere yönelik saldırıların tedarik zincirini etkilemesi nedeniyle Berlin'deki fabrikasında üretimi iki hafta süreyle durdurma kararı aldığını bildirdi. Tesla'dan yapılan açıklamada, Kızıldeniz'deki silahlı çatışmaların ve buna bağlı olarak Ümit Burnu üzerinden Avrupa ve Asya arasındaki nakliye rotalarındaki kaymaların tedarik zincirine yansıdığı, gecikmeler nedeniyle Almanya'daki üretimi etkilediği belirtildi. Uzayan nakliye sürelerinin tedarik zincirlerinde boşluk oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, "Üretim 12 Şubat'tan itibaren tam olarak devam edecek" ifadesi kullanıldı. Öte yandan uzmanlar, Kızıldeniz'de gerçekleştirilen askeri operasyonların ve Yemen'e düzenlenen hava saldırılarının tedarik zincirinde oluşturacağı aksamalar nedeniyle emtia fiyatlarında yukarı yönlü etkiye neden olacağını belirtiyor.FACEBOOK'UN kurucusu olan ve Instagram, WhatsApp, Messenger gibi platformları bünyesinde barındıran Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, hayvancılığa başlıyor. Dünyanın en zengin insanlarından biri olan ve son dönemde zamanının büyük bir kısmını Hawaii'de geçiren Zuckerberg'in "Dünyanın en kaliteli kırmızı eti" için çalışmalarına başlandı. Forbes'a göre 130 milyar dolarlık serveti olan Zuckerberg'in, kırmızı et üretimi için Wagyu ve Angus cinsi bitkilerin yetiştirilmeye başlandığı ortaya çıktı. Zuckerberg'in en leziz kırmızı eti elde etmek için bu hayvanlara Makedonya fıstığı ve bira yedirip içirdiği belirtildi. Zuckerberg'in çok geniş bir alanda çiftlik kurduğu da belirtildi. Birçok hayvan hakları örgütü yöneticisi, aktivist ve vegan Zuckerberg'e tepki gösterdi. Hayvan hakları kuruluşu Peta, "Lütfen teknolojiyle ilgilenmeye devam et. Senin bu projen hayvanları ve gezegeni öldürüyor" dedi.