Linktera Ortadoğu ve Avrupa pazarına açıldı

10 yılı aşkın süredir bankacılık ve finans başta olmak üzere 50'den fazla kamu ve özel kuruluşa dijital dönüşüm hizmeti sunan Linktera, Dubai ofisi ile hizmet ve servis ağını 2022'de Orta Doğu
ve Orta Avrupa
'da genişletecek. Linktera CEO'su Taşkın Aksoy, "Bir yandan hizmet ve ürünlerimizle müşterilerimize özel terzi dikimi çözümler üretirken, bir yandan da teknoloji ve hizmet ihracatı için düğmeye basarak yeni coğrafyalara adım atıyoruz. Bu yolculuğumuzda arkamızda hissettiğimiz en büyük güven ise yüzde 100'e yaklaşan müşteri memnuniyetimiz" dedi. Aksoy, "Kurulduğumuz günden beri birçok başarıya imza attık. Bugün 200'ü aşkın çalışma arkadaşımız ile dönüşüm yolculuğumuza devam ediyoruz. Bizi en mutlu kılan tarafı elde ettiğimiz başarıların yanında, müşterilerimizin yüzde 100'ye yaklaşan memnuniyete sahip olması. Bu memnuniyeti aynen koruyarak 2022 yılında da yurt içi ve yurt dışı büyümemizi hız kesmeden sürdüreceğiz" diye konuştu. Bu amaçla yatırımlarına hız verdiklerini belirten Aksoy, "Linktera bugüne kadar 1.000'e yakın projede edindiği bilgi ve tecrübeyi Orta Doğu ve Orta Avrupa
'da da genişletmek üzere yolculuğunun yeni bölümüne başlıyor" ifadelerini kullandı.