Liralaşma ile kalıcı çözüme odaklandık

TürkiyeCumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Merkezin Güncesi'nde yayımlanan "Liralaşma stratejisi" başlıklı blog yazısında önümüzdeki döneme ilişkin önemli mesajlar verdi. Liralaşma stratejisi ile birlikte, hanehalkı, firma ve bankacılık kesimlerinin varlık ve yükümlülüklerinde Türk Lirası cinsi kalemlerin ağırlığının kademeli bir şekilde artırılmasının hedeflendiğini ifade eden Kavcıoğlu, "Bu kapsamda, para politikası duruşu sürdürülebilir fiyat istikrarını sağlama temel amacı doğrultusunda, üretimin sürekliliği, cari dengenin bileşenleri, kredilerin büyümesi, kompozisyonu ve kullanım amaçları ile döviz piyasasında sağlıklı fiyat oluşumları gözetilerek belirlenmektedir" yorumunda bulundu.Türkiye'nin 2001 krizi ve pandemi sonrasında ekonomideki kazanımlarına dikkat çekilen yazıda, "Bu dönemde ekonomimiz hızla küresel bir üretim merkezine dönüşerek geleceğin ekonomik değer zincirlerinde başta gelen oyuncu olmaya yönelik kritik bir altyapıya kavuşmuştur" denildi.Kavcıoğlu, geçmişteki uygulamaların bir kısır döngüye dönüştüğüne dikkat çekti. Kavcıoğlu, kalıcı çözümlere öncelik verilmesinde gözlenen gecikmelerin, dış dengenin sürdürülebilirliğine zarar vermeye devam ettiğini de vurguladı. Kavcıoğlu, bu olumsuzluklara karşılık Liralaşma ile birlikte, hanehalkı, firma ve bankacılık kesimlerinin varlık ve yükümlülüklerinde Türk Lirası cinsi kalemlerin ağırlığının artırılmasının, böylece finansal sistemin bütüncül olarak Türk Lirası ağırlıklı hale gelmesinin mümkün olacağına dikkat çekerek, "Liralaşma ayrıca sözleşme, fiyatlama ve ödeme işlemlerinde Türk Lirası'nın temel alınmasını da kapsamaktadır" dedi.TCMB'nin para politikası kararlarını tasarlarken Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları ile yüzleştiğinin altını çizen Kavcıoğlu, "Bu süreçte, kolay ama geçici çözümler yerine kısa ve orta vadeli zorluklarına rağmen uzun dönemli kalıcı çözümlere odaklanmaktadır. Bu süreç, aynı zamanda uzun yılların çabasına rağmen henüz çözülememiş bir yapısal soruna meydan okumadır. Liralaşma stratejimiz ile ekonomik modelimizin para politikasına ilişkin sütunlarını inşa ediyor ve serbest piyasa dinamikleri çerçevesinde sürdürülebilir fiyat istikrarını sağlayacak kalıcı reformlara odaklanıyoruz. Temel önceliğimiz, liralaşma stratejisi sayesinde, yüksek yerel para ikamesi sorununu çözmek ve kalıcı dış denge sürdürülebilirliğini sağlamaktır" dedi.