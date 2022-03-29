Liralaşma tüm uygulamaların odağında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
) Başkanı Şahap Kavcıoğlu
, Liralaşma Stratejisi'nin, politika gözden geçirme sürecinin asli unsurlarından biri olduğunu belirterek, "Yakın, orta ve uzun vadede devreye alınacak tüm uygulamaların odağı, fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla finansal sistemin liralaşmasını sağlamak olacaktır" dedi. Liralaşma Stratejisi'nin politika gözden geçirme sürecinin asli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Kavcıoğlu, "Liralaşma Stratejisi, yeni finansal ürünler, teminat çeşitlendirilmesi ve likidite yönetimi uygulamaları vasıtasıyla Türk Lirasının sistemdeki kullanımını merkeze alan bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmaktadır" ifadesini kullandı. Kavcıoğlu, bu strateji kapsamında TCMB olarak bir dizi uygulamayı hayata geçirdiklerini anımsatarak, geçen yılın aralık ayında yabancı para ve altın mevduatların TL'ye dönüşümünü destekleyerek TL mevduat tercihinin güçlenmesi yönünde bir adım attıklarını söyledi. Yurt dışında yaşayan yerleşik kişiler ile sahip oldukları şirketlerin tasarruflarını ana vatanlarında değerlendirmeleri için YUVAM hesaplarını uygulamaya aldıklarını hatırlatan Kavcıoğlu, "Hazine ve Maliye Bakanlığının
tamamlayıcı ürünüyle birlikte döviz kurlarında oluşan sağlıksız fiyat oluşumlarının önü alınmış oldu" dedi.
JEOPOLİTİK SORUNLARIN ETKİSİ SINIRLI OLUR
Kavcıoğlu, yaşanan jeopolitik sorunların ihracat üzerindeki doğrudan yansımalarının da sınırlı olacağını düşündüklerini belirterek, "Türkiye
'nin jeopolitik konumu ile ihracatçıların ürün ve pazar çeşitlendirmedeki kabiliyetlerinin, son dönemdeki sıcak çatışma ortamı nedeniyle yaşanan ihracat kayıplarını telafi edeceğini ve ihracat performansımız üzerinde destekleyici rol oynayacağını öngörüyoruz. Yılın ikinci çeyreğinde, iş gücüne katılım oranı dönemlik olarak sınırlı bir oranda artarken, istihdamdaki artış işsizlik oranlarının düşüşünde etkili oldu. Yılın üçüncü ve son çeyreğinde de iş gücünde iyileşme, iktisadi faaliyetle uyumlu olarak devam etti" şeklinde konuştu.