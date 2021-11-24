LNG kapasitesi tüketimin yarısına ulaştı

BOTAŞ
Genel Müdürü Burhan Özcan
, Türkiye
'de tüketilen gazın yüzde 50'sini LNG
'den elde edebilecek potansiyele sahip olunduğunu, 2023'te 5.4 milyar metreküp kapasiteli Tuz Gölü gaz depolama tesisinin devreye gireceğini belirterek, "Buradaki depomuz yüzde 100 dolu. 1.1 milyar metreküpün üzerinde gazımız var" dedi. Türkiye Enerji Zirvesi
'nde konuşan Özcan, 2017'de 34 milyon metreküp olan LNG gazlaştırma kapasitesinin 133 milyon metreküpe ulaştığını belirterek, "Türkiye'de tüketilen gazın yüzde 50'sini LNG'den elde edebilecek potansiyele sahip olduk. Bu inanılmaz bir güç" dedi. Marmara
LNG terminalinde yapılan çalışmalara dikkat çeken Özcan, "Buradaki kapasitemizi 37 milyon metreküpe çıkardık" diye konuştu. Yüzer sistemlerden (FSRU) transfer edilen doğalgazın şebekeye aktarılması için yapılan Saros FSRU projesinin 2022'nin ilk yarısında tamamlanacağını ifade eden Özcan, "Tüm Marmara bölgesinin arz güvenliği ile ilgili tüm problemlerini çözdüğümüz kilit proje olacak. Aynı zamanda bölgenin ihracata, hub olmasına dönük en önemli dev adımlarından bir tanesi" diye konuştu. 2023'te 5.4 milyar metreküp kapasiteli Tuz Gölü gaz depolama tesisinin devreye gireceğini aktaran Özcan, "Şu anda birinci fazımız tamamen bitti. Buradaki depomuz yüzde 100 dolu. 1.1 milyar metreküpün üzerinde gazımız var" ifadesini kullandı.