Lüks yat talebinde dikkat çeken artış: Siparişlere yetişilemiyor

Antalya Serbest Bölge'de toplamda 88 firmanın 49'unu süper lüks yat ve tekne üreten firmalar oluşturuyor. Süper lüks yat ve tekne üretiminde İtalya ve Hollanda'nın ardından dünya 3'üncüsü olan Türkiye'de Antalya Serbest Bölge ilk sırada yer alıyor. Tuzla ve Bodrum'un takip ettiği Antalya, geçen yıl hizmete giren 560 ton kapasiteli travel lift, 300 metrelik rıhtım ve 2 bin ton- 90 metre yat kapasiteli ship lift yatırımlarıyla Türkiye ve Doğu Akdeniz'in en önemli yat imalatı merkezi oldu. Bu yıl yat siparişlerinde ise rekor talep geliyor.

3 AYDA 29 YAT DENİZE İNDİRİLDİ

Bölgedeki yat sektörünün geçen yıl 30 lüks yat ve tekne üretimiyle 125 milyon dolar gelir sağladığını açıklayan Antalya Serbest Bölge A.Ş. (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, bu yıl ise daha ilk 3 ayda denize indirilen yat ve tekne sayısının 29'a ulaştığını kaydetti. Bunlardan 20'sinin sahiplerine teslim edildiğini, 9'unun ise denizde deneme sürecinde olduğunu anlatan Gürses, satışı tamamlanan 20 yat ve teknenin toplam gelirinin 29 milyon dolar olduğunu açıkladı.

GELİR 1 MİLYAR 448 MİLYON DOLAR

Bölgede bugüne kadarki toplam 532 yat üretiminin toplam 10 bin 155 metre boyuna ulaştığını belirten Zeki Gürses, yat üretiminden elde edilen toplam gelirin ise 1 milyar 448 milyon dolara ulaştığını söyledi. Bu yıl satışı tamamlanan 20 teknenin çoğunluğunun askeri ve sahil güvenlik botlarından oluştuğunu anlatan Gürses, bu botların Türkiye, KKTC ve Umman'da kullanılacağını kaydetti. Denize indirilen ve deneme süreçleri devam edenler arasında lüks yatlar da bulunuyor.

Antalya Serbest Bölge'de yapımı devam eden süper lüks yatlar arasında 58 ve 60 metrelik yatlar olduğunu da dile getiren Gürses, bu yıl sonu hedefinin en az 60 yat ve tekneyi denize indirmek olduğunu belirterek, "Daha yılın ilk 3 ayında 20'ye ulaşıldı. Şu anda çok ciddi hareketlilik var. Talep çok yüksek. Pandemi sonrasında yat sektörüne bütün dünyada anormal bir talep oluştu. Firmalarımız, yer kalmadığı için birçok talebi geri çeviriyor" dedi.

Bekleyen siparişlerin üzerine pandemi sürecindeki değişimin getirdiği aşırı talebin eklendiğini de anlatan Gürses, "Pandemiyle birlikte insanlar artık yaşam tarzlarını, tatil anlayışlarını değiştirdi. Kalabalık ortamlara girmek istemiyorlar ve kendi özel yatlarında tatil öne çıktı. Maddi durumuna göre bölgede 15 metreden 90 metreye kadar ve 1 milyon dolardan 100 milyon dolara kadar müşteri taleplerine göre yatlar imal edilebiliyor" diye konuştu.

BAKIM ONARIMA DA CİDDİ TALEP

Bölgede üretilen yatların ABD, Hollanda, Norveç, Umman, Senegal, Güney Afrika gibi ülkelere gönderildiğini kaydeden ASBAŞ Genel Müdürü Gürses, son yıllarda bakım onarım alanında da ciddi talep gördüklerini söyledi. 2022'de 5 yatın bakım onarıma getirildiğini belirten Gürses, "Şu ana kadarki bakım onarıma gelen yat sayısı 154 oldu. Bunlardan 127'si tamamlandı ve 50 milyon dolar gelir sağlandı. 27'sinin bakım onarım işlemleri sürüyor" ifadelerini kullandı.