Lüleburgaz’da güneş santralleri projesi ihale edecek

Lüleburgaz Belediye Başkanlığı'nın güneş santralleri projesi ihalesine ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Çatısı, Lüleburgaz Belediyesi şantiye binası çatısı, Lüleburgaz Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi Arazisi Güneş Enerji Santralleri yapımı, kurulumu ve 15 yıl süreyle işletilmesi işinin muhammen bedeli 50 milyon 65 bin 44 lira 68 kuruş olacak.