Maaşı artıracak yasa mayısta geliyor

Memurların maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyesini doğrudan etkileyen 3600 ek göstergeyle ilgili tarih netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
, teknik görüşmelerde sona yaklaşıldığını belirterek, "Teklif mayısta TBMM'ye sunulacak. Şubatta açıklama yapabiliriz" dedi. 3600 ek gösterge ile öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ile yönetici pozisyonundaki memurların hem maaşları hem de emekli aylıkları artacak.
STATÜLERİ ÇALIŞIYORUZ
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
'nin ardından çalışma hayatını ilgilendiren başlıklarla ilgili soruları yanıtlayan Bakan Bilgin, "Dört meslek grubuyla birlikte başka grupları içine alan statüler var. Mesela, avukatlar, hukukçular, il müdürü... Ona bağlı sağlık şube
müdürü... Bu statüleri yeniden adil şekilde çalışıyoruz. 3600 ek göstergede adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz. İl müdürü 3600, ona bağlı memur 3600 olmaz. Daha kapsamlı, statüler arası farklılaşmayı koruyan ek göstergeler koyabiliriz" dedi. Dört yıllık üniversite mezunu öğretmen ve polisler ile 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu 3000 ek göstergeye tabiler. Hemşireler ise 2200 ek göstergeye tabi bulunuyorlar.
MAAŞLAR EN AZ % 18-22 ARTACAK
30 yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis ve din görevlileri 3600 ek gösterge kapsamına girdiklerinde emekli aylıkları 1.234 TL artarak 6 bin 826 TL'ye, bir yıllık ikramiye tutarı da 8 bin 204 TL'ye yükselecek. Hemşirelerin ise emekli aylıkları 1.391 TL artarak yine 6 bin 826 TL olacak. Hizmet süresi 25 yıl olan polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli aylığı 1.157 TL, hizmet süresi 35 yıl olanlarınki ise 1.311 TL artacak. Hemşirelerde ise artış sırasıyla 1.304 TL ve 1.477 TL olacak. Ek göstergedeki artış söz konusu mesleklerde görev yapan memurların emeklilik ikramiyesini de artıracak. Artış tutarı, 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis ve din görevlilerinde 37.1 bin lira, 30 yıl hizmeti bulunanlarda 44.5 bin lira, 35 yıl hizmeti bulunanlarda ise 51.9 bin lira olacak. Hemşirelerin emekli ikramiyesi ise 25 yıl hizmeti olanlarda 41.8 bin lira, 30 yıl hizmeti olanlarda 50.1 bin lira, 35 yıl hizmeti bulunanlarda ise 58.5 bin lira artacak.
EYT'DE AÇIKLAMA YOK
Bakan Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda çalışma olup olmadığı sorusu üzerine, "Ben bu konuda konuşmuyorum. Net bir çalışma yaptıktan sonra zaten açıklayacağız" dedi. Bilgin, ilaçla ilgili sıkıntılar konusunda bazı çalışmalar yaptıklarını, önümüzdeki hafta bu konuyu ele alacaklarını bildirdi. Ek zam bekleyen kamu işçileriyle ilgili de kısa bir açıklama yapan Bilgin, "Biz enflasyon farkını orada da memurlarımızda olduğu gibi işçilerimize taahhüt ettik" diye konuştu.
KANUN MADDESİ NE DİYOR?
İş Kanunu'nun 62'nci maddesi ücretten indirim yapılamayacak halleri düzenliyor. Maddede, "Her türlü işte uygulanmakta olan çalışma sürelerinin yasal olarak daha aşağı sınırlara indirilmesi veya işverene düşen yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi nedeniyle ya da bu kanun hükümlerinden herhangi birinin uygulanması sonucuna dayanılarak işçi ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun eksiltme yapılamaz" deniliyor.
AGİ'Yİ KESMEK KANUNA AYKIRI
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammının ardından tüm çalışanların maaşlarından kesilen asgari geçim indirimiyle (AGİ) ilgili de açıklamalarda bulundu. Bilgin, "İş Kanunu'nun 62'nci maddesi öyle bir kesintinin yapılmasını mümkün görmüyor. İşveren yanlış yapıyor, hukuka aykırı. Maaşlarınız geri gitmez, kanun çok açık" dedi.