Maaşları 2500, 2750, 3000, 4000 TL olan emeklilerin yeni maaşları netleşti! SSK Bağkur 2022 Emekli zammı ne kadar ve kaç TL?

Temmuz zammı için belirleyici olacak Haziran ayı enflasyon oranı yüzde 4,95 olarak açıklanırken, 6 aylık enflasyon rakamları ise yüzde 42,35 oldu.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 8 TEMMUZ'DA HESAPLARA GEÇECEK

Memur maaşları bilindiği üzere üzere her ayın 15'inde hesaplara yatıyor. Ancak bu kez Kabine Toplantısı sonrası alınan kararla beraber Kurban Bayramı öncesi bütün memur maaşlarının 8 Temmuz tarihinde zamlı haliyle hesaplara geçeceği açıklandı.