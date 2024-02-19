Macaristan ile ekonomide hedefler büyüdü

Türkiye ile Macaristan arasında tarihi dostane ilişkiler, ekonomide de ivme kazanmaya başladı. Türkiye'den Macaristan'a 2002-2023 Mayıs döneminde yapılan doğrudan yatırımlar 112 milyon dolar; Macaristan'dan Türkiye'ye aynı dönemde yapılan doğrudan yatırımlar ise 29 milyon dolar oldu. Türk müteahhitlik firmaları Macaristan'da bugüne kadar yaklaşık 1.5 milyar dolar değerinde 55 proje üstlendi. Teknik müşavirlik hizmetlerinde ise 1.75 milyar dolar değerinde beş proje üstlenildi. Macaristan'da 500 civarında Türk firması faaliyette... İhraç edilen başlıca ürünler arasında motorlu kara taşıtları, makineler ve cihazlar, pamuklu mensucat, demir veya çelikten eşyalar yer alırken, ithal edilen başlıca ürünler ise makineler ve cihazlar, kazan, plastik ve plastikten mamul eşya, motorlu kara taşıtları, organik kimyasal müstahzarlar.Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Macaristan arasındaki ikili ticaretin 4 milyar dolara çıktığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın ortaya koydukları yıllık 6 milyar dolar ticaret hedefine kısa sürede ulaşılacağını bildirdi. Türkiye- Macaristan Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (ETOK/JETCO) 1. Dönem Toplantısı'na ilişkin protokol, Bakan Bolat ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto tarafından geçtiğimiz günlerde imzalandı.Bolat, imzalanan mutabakat zaptında ikili ilişkilerden karşılıklı yatırımlara, teknolojiden enerji alanına, ticaretten sanayiye ve özel sektörler arasındaki işbirliğine kadar birçok konunun yer aldığını ifade etti. Bolat, dünya genelinde siyasi, ekonomik ve sosyal değişimlerin yaşandığı önemli bir dönemden geçildiğine işaret ederek şunları söyledi: "Türkiye olarak biz de tüm muhtemel senaryoları ve bunların etkilerini göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bununla birlikte küresel ekonomideki zayıf büyüme performansı, yatırım iştahındaki azalma, başta petrol olmak üzere emtia fiyatlarındaki artış ve bölgesel çatışmalar, dünya ticaretine 2023 yılında olumsuz etkide bulunmuş ve dünya ticareti daralmıştı. Böyle bir dönemde Türkiye ile Macaristan arasındaki ticaretin 2023'te de artmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. İkili ticaretimizi 4 milyar dolara çıkarmış bulunuyoruz. İki ülke devlet başkanının ortaya koyduğu yıllık 6 milyar dolar ticaret hedefine çok kısa sürede ulaşacağız."