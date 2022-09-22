Maden işletmeleri ’rehabilitasyon bedeli’ ödeyecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, "Yeni maden yasasını hazırladık, çalışma bitti. STK'ların tam görüşleri alındı ve yasaya zerk edildi. Bu maden yasasında rehabilitasyon sorununu çok daha etkili ve verimli şekilde düzenledik. Yeni maden yasasında yeni bir fon oluşturuyoruz. Bu fonda toplanan paralarla maden sahalarının tekrar doğal haline geri döndürülmesi ve düzenlenmesi işi gerçekleşecek. Rehabilitasyon, şirket inisiyatifinden çıkıyor. Bütün şirketler, faaliyetlerini devam ettirirken bu fona para ödeyecek. Taslak çalışmaya göre şirketler; vergi, maaş, devlet hakkı ve ruhsat bedeli dışında bir de rehabilitasyon bedeli ödeyecek. Sonrasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, sahada işler bittikten sonra ihalesini yapıp ve ilgili fondan para aktarıp sahayı eski haline getirecek" dedi.



"CEZALAR MAKUL HALE GELECEK"



Yeni kanun taslağında cezalarla ilgili de önemli düzenlemeler yapıldığına dikkat çeken Bakan Yardımcısı Kalaycı, "Örneğin işletmenin izin süresi bitmiş. Tekrar izin alıncaya kadar faaliyetlerine bir süre daha devam etmiş. Bu yüzden ciddi miktarda para cezası ödemek zorunda. Elbette izinsiz çalışmasına müsaade etmeyiz ama bir de işin doğası var. Bu cezaları, makul rakamlara çektik" bilgisini verdi.



"İTHALAT AÇIĞINI KAPATACAK POTANSİYELİMİZ VAR"

Geçen yıl maden ithalatında 20 milyar dolardan fazla açık verildiğini anlatan Kalaycı, "Türkiye'nin jeolojik yapısı, bu açığı kapatabilecek potansiyele sahip. Madenlerimizi aramamız, bulmamız, çıkarmamız ve işlememiz gerekiyor" diye konuştu.

BOR MADENİNİN TONU 4 MİLYON DOLARI BULUYOR



Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı bor madeni ile ilgili çalışmaları da anlattı. Bor madeninin uzun yıllar cevher olarak ihraç edildiğini anlatan Kalaycı, "Bor madeninin tonu, cevher olarak 200 dolar. Bor madeni daha sonra borik asit olarak ihraç edilmiş, borik asidin tonu 800 dolar. Önümüzdeki Ocak ayında boru, borik aside ve daha sonra da bor karbüre dönüştürüyoruz. Bor karbür fabrikamız 4 ay sonra açılıyor. Bor karbürün tonu 40 bin dolar. Türkiye'de bu bor karbürü zırha dönüştürebilecek fabrikalar var. Zırha dönüştürdüğünüzde tonu 100 bin dolara çıkıyor. Karbür, füzelerin ucundaki aparatlara dönüştürüldüğünde de tonu 4 milyon dolar oluyor. Bor karbür, daha çok savunma sanayiinde kullanılıyor. Eti Maden, 4 ay sonra yılda bin ton civarında karbür üretecek ve piyasaya verecek. Ayrıca, karbürü çelikle kıyasladığınızda çok daha hafif" ifadelerini kullandı.