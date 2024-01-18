Mahkemeden Ciner’e şok... 3 yıl lisans verilmeyecek

Konya Ilgın Termik Santrali ilgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Ciner Grubu arasında süren davada mahkeme EPDK'yı haklı buldu. Ciner Grubu ve ortakları 3 yıl boyunca elektrik piyasasında lisans alamayacak. Türkiye'nin yerli kömür kaynağı açısından en değerli bölgelerinden biri olan Konya Ilgın linyit sahasındaki rezervlerin kurulacak bir termik santral vasıtasıyla ülke ekonomisine kazandırılması hem yerli üretimin artması hem de tüketicilere yansıyan fiyatlara etkisi açısından büyük önem taşıyor. Bu amaçla EPDK, bölgedeki kapasiteyi hayata geçirmek için daha önce Ciner'e lisans vermişti. Ancak 2013'te bu bölgede yaklaşık 650 milyon dolarlık bir yatırıma tekabül eden 500 megavatlık bir termik santral kurmak ve elektrik üretmek için EPDK'dan elektrik üretim lisansı alan Ciner Grubu 2022'ye kadar yükümlülüklerini yerine getirmediği gibi santral inşasına dahi başlamadı. Bunun üzerine EPDK 27 Ekim 2022 tarihinde Ciner grubunun üretim lisansını iptal etti.Ciner grubu bu karar üzerine mahkemeye başvursa da yargı da grubun 9 yılı aşkın bir süredir santral inşasına dahi başlamaması ve Türkiye'nin yerli kaynaklarını bloke etmiş olması sebebi ile EPDK'yı haklı buldu. 9 yıl lisans yükümlülükleri kapsamında gerekli adımları atmayan, yatırımı yapmayan, santral inşasına dahi başlamayarak istihdam yaratmayan ve yerli kömür kapasitesinin blokesi yüzünden ithal ikameye neden olan Ciner Grubu ve ortakları 3 yıl boyunca elektrik piyasasında lisans alamayacak ve bu alanda yeni bir faaliyette bulunamayacak.