‘Makine Hatıraları: Uzay’ sergisi Teknofest’te

REFİK Anadol'un "Makine Hatıraları: Uzay" sergisi yeniden sanatseverlerle buluşuyor. Anadol'un geçen yıl hayata geçirdiği, uzayla ilgili büyük veri kümelerine ışık tutarak yeni bir kavramsal çerçeve sunan "Makine Hatıraları: Uzay" sergisi TEKNOFEST kapsamında sergilenecek. Trendyol'un resmi sponsorluğunda gerçekleşen ve iki bölümden oluşan serginin ilk bölümü olan "Hatıralar", Refik Anadol'un yapay zekâyı kullanarak uzayla ilgili henüz yorumlanmamış görsel verileri topladığı ve onları pigmentlere dönüştürdüğü bir dizi dinamik veri tablosu sunuyor. İkinci bölüm, "Düşler", üç boyutlu veri heykelleri ve 15 dakikalık, mekânla bütünleşik bir yapay zekâ sineması enstalasyonundan oluşuyor. En son 3D baskı teknikleriyle oluşturulan veri heykelleri Hubble, ISS ve Mars teleskoplarının görsel hatıralarından esinlenen sentetik manzaraları temsil ediyor.Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, "30 milyondan fazla müşterimizin ve 270 binin üzerinde satıcımızın kullandığı yerli ve milli teknolojileri Türkiye'nin 102 farklı üniversitesinden mezun 2000'i aşkın Türk mühendis arkadaşımız geliştiriyor. Ülkemizin teknolojik alanlarda yetkinliğinin artması için yetişmiş insan kaynağının önemini biliyoruz" dedi.