Mal ihracatında hedef 375 milyar dolar

TicaretBakanı Ömer Bolat, "Türkiye Yüzyılı'nda kalkınma planları hedefleri doğrultusunda toplam mal ihracatımızı 2028'e kadar 375 milyar dolara, hizmetler ihracatımızı da 200 milyar dolara çıkarmak azmindeyiz" dedi.Ankara'da gerçekleştirilen 6. Kümelenme Konferansı ve Çalıştayı'na katılan Bolat, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (UR-GE) kapsamında 216 kuruluşun 619 proje sunduğunu belirterek, "Şu anda da 187 UR-GE projesi aktif olarak devam etmekte. Bakanlığımız 13 yıldan bu yana UR-GE ve kümelenme projelerine 2 milyar liradan fazla destek sağladı" diye konuştu. Kırsalın kalkındırılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Bolat, "Bu amaçla kırsalda özellikle bir yandan küresel düşünüp dünyaya ihracat yapmayı hedefleme diğer yandan yerel hareket etme düşüncesi büyük önem taşıyor. İşte UR-GE ve kümelenme bu anlamda çok önemli bir yol haritasıdır" ifadelerini kullandı. İhracat oranlarındaki değişim ve yeni hedefler hakkında konuşan Bolat, "Cumhuriyet'imizin 100. yılını 255.8 milyar dolarla kapatmıştık. 2024'ün 45 günü sonunda ise yıllıklandırılmış ihracatımız 257.3 milyar doları geçti. Bu trendle Orta Vadeli Program'daki hedefimiz olan mal ihracatında 267 milyar doları, hizmet ihracatında da 110 milyar doları aşacağız" değerlendirmesinde bulundu.TEKNOLOJİ, inovasyon ve marka yoğun katma değeri yüksek ihracata geçilmesi gerektiğine dikkat çeken Bolat, "Geçen yıl ihracatçı birliklerimizle tek tek görüşülerek '2028 İhracat Tanıtım ve Pazarlama Vizyonu'nu İhracat Genel Müdürlüğümüz hazırladı. 2024'te 27 farklı sektöre yönelik 41 proje yürüteceğiz. Turquality geliştireceğiz. Turquality tanıtım desteğinde bazı değişiklikler yapılacak" şeklinde konuştu.