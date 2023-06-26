Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Maliye’den satış iddiasına yalanlama
Giriş Tarihi: 27.6.2023

Maliye’den satış iddiasına yalanlama

Maliye’den satış iddiasına yalanlama
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı kamu kurumlarının satışı için çalışma yapıldığına ilişkin haberin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada bir gazetede yer alan bazı kamu kurumlarının satışı için çalışma yapıldığı haberine ilişkin açıklamada bulunuldu. Söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığına, tamamen gazetenin kendi yorumlarına dayalı ve bilinçli bir yalan haber olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu haberler, sadece güzide kurumlarımızı satış manipülasyonu ile yıpratma gayretidir" denildi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Maliye’den satış iddiasına yalanlama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA