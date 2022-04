Market müdürlerinin varlıkları incelenmeli

Vatandaşlar kırmızı etteki fahiş fiyat artışlarından yakınırken, aynı şekilde et üreticileri de kazananın kendileri olmadığını söylüyor. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, et satışında bir lobi oluştuğunu belirterek, "Aracılar ile zincir marketlerin satın alma müdürleri ortak çalışıyor olabilir. Bu satın alma müdürlerinin mal varlıklarının araştırılması gerekiyor" dedi.Meradaki, tarladaki fiyatlar ile market fiyatları arasındaki farkın kendilerini üzdüğünü belirten Çelik, Tarım ve Orman Bakanlığı personelinin her gün sahada olması ve ürün fiyatlarını her hafta bakanlığa iletmesi gerektiğini ifade etti. Çelik, "Sahada insanların elinden çıkan bir ürünün fiyatı nedir, markete gidene kadar buna ne kadar fiyat farkı geliyor, bu farkta kim kazanıyor bakılmalı. Bunun önüne geçilmesi için ciddi tedbirler alınmalı. Bu işi yapan aracılar ile özellikle zincir marketlerin satın alma müdürlerinin mercek altına alınması gerekiyor. Market sahibi, belki bir satın alma müdürünü keşfedemiyor ama şüpheler bunu gösteriyor ki bu müdürler sanki aracılarla ortak çalışıyor, market sahibinden daha çok aracılar kazanıyor. Marketlerdeki satın alma müdürlerinin de hesap-kitaplarının denetim altına alınması lazım, mal varlıkları araştırılmalı. Belki holdinglerin, zincir marketlerin sahipleri de bunların hesabını gördüğü zaman şaşıracak" diye konuştu.Market raflarında her gün fiyat etiketinin değiştiğini ifade eden Çelik, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) 18 satış mağazasının yeterli olmadığını, bu sayının artırılması gerektiğini de söyledi. ESK'daki büyükbaş kesimlerde hayvan başına 2 bin 500 lira prim desteği verilmesinin kararlaştırıldığını da hatırlatan Çelik, "Bir büyükbaş, 10 küçükbaşa eşdeğer. Dolayısıyla kesime giden bir küçükbaş için en az 250 lira prim desteği verilmeli" diye konuştu. Et fiyatlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çelik, pirzolanın kilogram fiyatının 130 lirayı, kuşbaşının kilogram fiyatının da 110 lirayı geçmemesi gerektiğini kaydetti.Yakın zamanda Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile görüşeceğini belirten Çelik, bakanlıktan neler talep edeceklerini şöyle anlattı: "30 lira olan anaç koyun desteğinin anaç başına 80 liraya çıkmalı. Hayvan sayımızı bu şekilde yükseltiriz. Anaç koyun-keçi destekleme ödemeleri zamanında yapılmalı. Bakanımız, çobanların sosyal güvenlik primlerinin devletçe ödeneceği müjdesini kısmen de olsa verdi. Bu çalışmanın bir an evvel hayata geçirilmesini istiyoruz. En büyük derdimiz çoban sorunu. Çoban sorunu çözülmeden sektör sorunu çözülmez."