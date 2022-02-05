Marketlere sahte indirim ve stok oyunu cezası

Rekabet Kurumu
'nun geçen yılın 2.7 milyar TL ceza kestiği zincir marketler, kural tanımamaya devam ediyor. Vatandaşı fahiş fiyatlara karşı korumak için denetimlerini sıklaştıran Ticaret Bakanlığı
, marketlerdeki indirim oyunlarını ifşa etmeye devam ediyor. Son olarak Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, zincir marketlerde oynanan indirim ve stok oyunlarını yine örnekleri ile deşifre etti. Bu kapsamda ŞOK'a 114 bin 326 TL, A101
'e 125 bin 755 TL, Carrefoursa
'ya ise 11 bin 429 TL idari para cezası kesildi.
ŞOK marketlerde bir markaya ait laktozsuz sütün 6.50 liradan indirimli olarak 5.75 liraya satıldığı, ancak bakanlığa sunulan fiyat değişim tablosuna göre ürünün indirimden önceki satış fiyatının 5.90 lira olduğu tespit edildi. Bu kapsamda ŞOK'a Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca 114 bin 326 lira idari para cezası kesildi.
FİYAT GERÇEK DEĞİL
Kurul, A101'de ise iki adet alındığında 33.45 liradan fiyatlandırılması gereken bir markaya ait dondurmalardan alan vatandaştan iki katı fiyat alındığının tespiti üzerine markete 114 bin 326 lira idari para cezası uyguladı. Kurul ayrıca fiyatı 44.95 liradan 21.95 liraya indirilerek satıldığı iddia edilen yarım kiloluk peynir için ise markete 11 bin 429 lira idari para cezası kesti. Kurul indirim fiyatının gerçeği yansıtmadığını belirledi.
Kurul Carrefoursa'da ise oynanan bir stok oyununu deşifre etti. Bir telefon modelinin satışına ilişkin müşteriye önce onay mesajı gönderildiği, daha sonra ise siparişin iptal edildiğini tespit etti. Marketin, siparişi iptal ederek tüketiciyi mağdur ettiği belirlendi. Bu kapsamda markete 11 bin 429 lira idari para cezası kesildi.