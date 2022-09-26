Marmaray, Başkentray ve İzban ile 1 milyar 663 milyonu aşkın yolcu seyahat etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kent içi raylı sistemlerin önemine dikkati çekilerek, toplu taşımaların ekonomiye ve çevreye katkılarının göz ardı edilemeyecek boyutlarda olduğu kaydedildi.

Kent içi raylı sistemlerin ulaşımı rahatlattığı vurgulanan açıklamada, Marmaray'ın 29 Ekim 2013'te hizmete girdiği anımsatıldı.

Açıklamada, projenin tamamının hizmete açılmasıyla 76,6 kilometrelik Gebze-Halkalı hattında seyahat süresinin 108 dakikaya indiğine işaret edilerek, 43 istasyonla "mega kentin" nefes aldığı vurgulandı.

Gebze-Halkalı banliyö hattının iyileştirilmesi ve demir yolu boğaz tüp geçişi ile Gebze'den Halkalı'ya kesintisiz ulaşım imkanı sağlandığına dikkati çekilen açıklamada, Marmaray'ın Asya ve Avrupa kıtalarını sadece 4 dakikada birbirine bağladığının altı çizildi.

Açıklamada, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Marmaray'da günlük ortalama 505 bin yolcunun seyahat ettiği, açıldığı günden bu yana ise 763 milyon 816 bin yolcuya hizmet verildiği aktarıldı.