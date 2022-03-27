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Giriş Tarihi: 28.3.2022

Mayınların etkisi az olur

BARIŞ ERGİN BARIŞ ERGİN
Mayınların etkisi az olur

Boğazda görülen mayınlar üzerine alınan balıkçılık yasağı, bölgedeki üretim miktarının az olması nedeniyle fiyatlara yansımayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İstanbul Boğazı'nda yaşanan mayın alarmı sonrası gelen yasak kararının balık fiyatlarına etkisi sınırlı olacak. Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında balık avlamanın yasaklanması nedeniyle arz sorunu yaşanmayacağını belirten İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) Başkan Yardımcısı Ahmet Tuncay Sagun, "O bölgede zaten çok fazla bir ürün avlanmıyordu. Etkisi az olur. Arz tarafında ve fiyatlarda çok cüzi bir etki olur. Uzun sürerse etkisinin ne kadar olacağını da bilemiyoruz tabi ama zaten sezonun da bitimine bir ay gibi kısa bir süre kaldı. Şu andaki durumda ne kadar mayın var nasıl önlemler alınacak bunları görmek lazım. Etkilerini görmek için henüz erken" dedi. Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya ise kararı olumlu bulduklarını vurgulayarak, "Rusya- Ukrayna Savaşı'nda denize bırakılan mayınlar var. Bazı mayınlar kontrolsüz dolaştığından Karadeniz'deki balıkçılar için çok büyük risk oluşturuyor. Bu nedenle balıkçılık faaliyetleri ikinci bir emre kadar geceleri yasaklandı. Karar tamamen can ve mal güvenliği için alınmıştır. Balıkçıların güvenliği için alınan bu kararı destekliyoruz" diye konuştu. Kararın balık tezgahlarına muhtemel yansımalarına değinen Özkaya, şu değerlendirmede bulundu: "Şu an tezgâhlarda balık sıkıntısı yok. Yasaklama kararından sonra balık miktarında bir nebze azalma olabilir. Balık fiyatları da bundan etkilenerek yükselebilir. Buna karşın yasak, gelecek yıl için balık stoklarının artmasını beraberinde getirecektir."

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Mayınların etkisi az olur
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