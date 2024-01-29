Mazıdağı dünyanın metal merkezleri arasına giriyor

Türkiye'nin güneydoğusunda Mardin'e bağlı 30 bin nüfuslu bir ilçe sessiz sedasız dünyanın sayılı değerli metal üretim merkezlerinden biri haline geliyor. Toplamda madencilik alanına 5 milyar dolar ve Mardin Mazıdağı tesislerine 1.2 milyar dolar yatırım yapan Cengiz Holding özelleştirme öncesi kapalı durumda olan tesisleri dünyanın sayılı metal merkezlerinden birisi haline getirildi. Örneğin Mardin Mazıdağı şu anda dünyadaki kobalt üretiminin yüzde 2'sini tek başına yapıyor. Tesis bugüne kadar Türkiye'de hiç üretilmemiş olan kobaltı üreterek, dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdi. Eti Bakır'ın Küre işletmesinin artık ürünü olan pirit konsantresi, Mazıdağı'nda yılda 2.000 ton bakır, 2.530 ton çinko ve 6.740 ton kobalta dönüşüyor. 8 farklı fabrikanın iç içe olduğu kompleks ana işi olan gübreden de yılda 400 bin ton üretiyor. Üretilen 10 farklı değerli metali daha da değerli kılan ise elektrikli araçlar gibi devrimlerin olduğu pil, batarya ve katalizörler. 21'inci yüzyılın kilit sektörleri teknoloji, petrokimya, havacılık gibi alanlarda yoğun olarak kullanılıyor.Toplamda elde ettikleri metalin yüzde 98'inin demir oksit olduğunu söyleyen firmanın Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, "Biz burada demir çelik üretimi de yapmayı planlıyoruz. Yakında duyururuz. İlk etapta inşaat demiri ile başlayacağız" dedi.PİRİT konsantresinden kobaltı geri kazanan dünyanın ilk ve tek merkezinin Mazıdağı Tesisi olduğunu belirten Kayışoğlu, "Dünyada bu kadar entegre bir tesis hem gübre tesisi hem metal geri kazanım tesisi bir arada yok. O yüzden yabancıların da çok ilgisini çekiyor buraya sürekli olarak dünyanın her yerinden insanlar tesisi görmek için geliyor" dedi. Türkiye'deki gübre üretiminin yüzde 15'i, Eti Bakır'ın Mardin ve Samsun'daki gübre fabrikalarından geliyor. Fabrika ile yılda 350 milyon dolarlık gübre ithalatı ve 270 milyon dolarlık metal ithalatı ikame ediliyor.