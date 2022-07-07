Benzin fiyatı ve mazot (Motorin) pompa fiyatları için hareketlilik sürüyor. Petrol piyasasında yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatları için de fiyat değişimlerini beraberin getiriyor. Dün benzin fiyatlarında 96 kuruşluk bir zam planlanırken, Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından fiyat güncellemesi iptal edilmişti. Bugün ise mazot fiyatı için indirim beklentisi oluştu. İşte il il güncel akaryakıt pompa fiyatları...