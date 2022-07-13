Akaryakıt fiyatları milyonlarca araç sahibinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Brent petrolün piyasalardaki durumuna göre hareketlilik gösteren grafik kapsamında son olarak motorin fiyatları için 2,10 TL indirim gelmişti. Öte yandan; benzin fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde farklılıklar gösterebilmektedir. Peki; İstanbul, Ankara, İzmir Motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu? İşte akaryakıt ve benzin fiyatları son durum.