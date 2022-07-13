Akaryakıt fiyatları milyonlarca araç sahibinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Brent petrolün piyasalardaki durumuna göre hareketlilik gösteren grafik kapsamında son olarak motorin fiyatları için 2,10 TL indirim gelmişti. Öte yandan; benzin fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde farklılıklar gösterebilmektedir. Peki; İstanbul, Ankara, İzmir Motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu? İşte akaryakıt ve benzin fiyatları son durum.
BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI YÜZDE 5'E YAKIN GERİLEDİ (12 TEMMUZ 2022)
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda dünkü kapanış fiyatına göre yaklaşık yüzde 5 değer kaybederek 102 dolara geriledi.
Dün 107,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,1 dolar seviyesinde tamamladı.
Brent petrolün varil fiyatı bugün gün içinde 107,70 dolara kadar çıktı, ancak küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle dünkü kapanış fiyatına göre saat 16.35 itibarıyla yüzde 4,76 azalarak 102 dolara geriledi.
PETROL DÜŞTÜ BENZİN FİYAT GÜNCELLEMESİ İPTAL OLDU
Dün benzin fiyatlarında 96 kuruşluk bir zam planlanırken, Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından fiyat güncellemesi iptal edilmişti.
İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,63 liradan satılıyor. Benzin litre fiyatı ise ortalama 25,21 satılıyor.
Ankara'da motorin litre fiyatı 24,72 liradan satılıyor. Benzin litre fiyatı ise ortalama 25,32 satılıyor.
İzmir'de motorin litre fiyatı 24,73 liradan satılıyor. Benzin litre fiyatı ise ortalama 25,31 satılıyor.