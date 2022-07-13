Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Akaryakıt ve benzin fiyatları Temmuz 2022 Güncel: İstanbul, Ankara, İzmir Motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 13.7.2022 07:15 Son Güncelleme: 13.7.2022 07:15

Akaryakıt ve benzin fiyatları Temmuz 2022 Güncel: İstanbul, Ankara, İzmir Motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu?

Akaryakıt ve benzin fiyatları Temmuz 2022 Güncel: İstanbul, Ankara, İzmir Motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu?

Brent petrolün piyasalardaki durumuna göre şekillenen akaryakıt fiyatları 13 Temmuz 2022 Çarşamba günü itibarıyla araştırılıyor. Son olarak gelen bilgilere göre; brent petrolün varili uluslararası piyasalarda dünkü kapanış fiyatına göre yaklaşık yüzde 5 değer kaybederek 102 dolara geriledi. Özellikle araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt ve benzin fiyatı da bu noktada gündeme tekrar geldi. Peki; İstanbul, Ankara, İzmir Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, litresi kaç TL? İşte Akaryakıt ve benzin fiyatları Temmuz 2022 güncel rakamlar.

Akaryakıt fiyatları milyonlarca araç sahibinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Brent petrolün piyasalardaki durumuna göre hareketlilik gösteren grafik kapsamında son olarak motorin fiyatları için 2,10 TL indirim gelmişti. Öte yandan; benzin fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde farklılıklar gösterebilmektedir. Peki; İstanbul, Ankara, İzmir Motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu? İşte akaryakıt ve benzin fiyatları son durum.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI YÜZDE 5'E YAKIN GERİLEDİ (12 TEMMUZ 2022)

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda dünkü kapanış fiyatına göre yaklaşık yüzde 5 değer kaybederek 102 dolara geriledi.

Dün 107,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,1 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı bugün gün içinde 107,70 dolara kadar çıktı, ancak küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle dünkü kapanış fiyatına göre saat 16.35 itibarıyla yüzde 4,76 azalarak 102 dolara geriledi.

MOTORİN FİYATLARI İÇİN 2,10 TL İNDİRİM GELDİ

Brent petrolün varil fiyatının küresel ekonomilerde resesyon endişeleri ile 100 doların altını görmesinin ardından Türkiye'de 8 Temmuz Cuma gününden itibaren motorin grubunda 2,10 TL'lik bir indirim yapıldı.

PETROL DÜŞTÜ BENZİN FİYAT GÜNCELLEMESİ İPTAL OLDU

Dün benzin fiyatlarında 96 kuruşluk bir zam planlanırken, Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından fiyat güncellemesi iptal edilmişti.

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,63 liradan satılıyor. Benzin litre fiyatı ise ortalama 25,21 satılıyor.

Ankara'da motorin litre fiyatı 24,72 liradan satılıyor. Benzin litre fiyatı ise ortalama 25,32 satılıyor.

İzmir'de motorin litre fiyatı 24,73 liradan satılıyor. Benzin litre fiyatı ise ortalama 25,31 satılıyor.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Akaryakıt ve benzin fiyatları Temmuz 2022 Güncel: İstanbul, Ankara, İzmir Motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA