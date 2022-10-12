MB: KOBİ kredileri tarihi zirvede

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Taha Çakmak, kredi düzenlemelerinin KOBİ kredilerini tarihi zirveye taşıdığını söyledi. Uygulanan makro ihtiyati tedbirlerle kredilerin daha hedefli kullandırılması amaçlandığını anımsatan Çakmak, "KOBİ'lere ocak-eylül döneminde nette 558 milyar TL kredi kullandırıldı. Bu tutar 2021'in aynı döneminde 54 milyar TL olan KOBİ net kredi kullanımının 10 katı" dedi. Verilere göre kurumsal tarafta yeni kredilerde ağustos ayı itibarıyla KOBİ'lere verilen kredi ilk kez büyük firmalara verilen kredi tutarını yakaladı. Eylülde ise KOBİ'lere verilen yeni krediler nette 82 milyar TL büyük firmalara verilenler 81 milyar TL oldu. Çakmak, ocak-eylül döneminde firmalara toplam 1.21 trilyon TL kredi sağlandığı bilgisini paylaştı.