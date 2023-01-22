Medikal üretimde hedef sıfır ithalat

Sektöründe Türkiye'nin önde gelen ihracatçıları arasında yer alan, özellikle medikal üretimde yaklaşık 50 yıldan bu yana faaliyet gösteren Bimed, yeni döneme yeni yatırımlarla giriyor. Yaklaşık 300 milyon liralık yatırımla İstanbul Hadımköy'de hayata geçirecekleri yeni fabrikanın 6-7 ay sonra tamamlanacağını belirten Bimed Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, "2023'te hedefimiz medikal sektörümüze yatırımlar yaparak, ithalatın tamamını engellemek şeklinde olacaktır." dedi. Mertöz, 2022 yılında teknolojik döviz bazlı olarak yüzde 20 büyüdüklerini ifade etti.