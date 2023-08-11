Mehmet Şimşek: Enflasyon tek haneye düşecek

Hazineve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin bütçe dengelerini kriterler ölçüsünde şekillendirdiklerini, bir taraftan mali disiplini tekrar tesis ettiklerini, bir taraftan da para politikasında enflasyonu tek haneye düşürecek bir çaba içerisine girdiklerini söyledi. Bunları destekleyecek yapısal reformun gündemlerinde bulunduğunu aktaran Bakan Şimşek, eylül ayının başında Orta Vadeli Programı (OVP) açıklayacaklarını ve yol haritalarını paylaşacaklarını bildirdi. Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren All Alçı Ar-Ge Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Bakan Şimşek, yeni dönemde en büyük önceliklerinin makro finansal istikrarın pekiştirilmesi olduğunu belirterek, bunun için para politikasında bir rasyonelleşmeye doğru gittiklerini anlattı."OVP, hem özel sektör hem kamu sektörü için önemli bir rehber ve yol haritası fonksiyonunu yerine getirecek" diyen Bakan Şimşek, şöyle devam etti: "Enflasyon politikasını Merkez Bankası paylaştı. 2024 ve sonrasında gerek para politikası gerek maliye ve gerekse gelirler politikasını biz bu çerçevede şekillendireceğiz. Dolayısıyla enflasyonu tekrar tek hanelere düşürmek için bütün politika araçlarını kullanacağız. Fiyat istikrarı sağlandığında ülkemizin çok daha hızlı büyüyeceğini geçmişte gösterdik. Fiyat istikrarı sağlayabilirsek ki bu konuda kararlıyız... Büyümemizi yukarı çekebiliriz. Bu Türkiye'nin gelişmiş ülkelerle arayı daha hızlı kapatmasını sağlayacak."EN büyük önceliklerinin ihracat olduğunu belirten Şimşek, şöyle dedi: "350 milyon dolar olan ihracat reeskont kredilerini günlük 1.5 milyar liraya çıkartma kararı aldık. Körfez'e yaptığımız ziyaretlerde özellikle ihracatın finansmanını ön planda tuttuk. Ve inanıyorum ki Körfez merkezli finans kuruluşlarından da ihracatın finansmanına yönelik çok önemli imkânlar Türkiye'ye tahsis edilecek. Dolayısıyla ihracatçımızın finansmana erişim sorununu büyük ölçüde çözmüş olacağız."