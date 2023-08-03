Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan, JP Morgan’ın toplantısına katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın, yarın İstanbul'da JP Morgan'ın düzenleyeceği yatırımcı toplantısına katılacağı belirtildi. Konuya yakın kaynakların Reuters'a yaptığı açıklamada, Bakan Mehmet Şimşek ve Erkan'ın toplantıda bir konuşma yapacağı aktarıldı. Bir kaynak, "Şimşek yatırımcılarla ekonomi yönetiminin bugüne kadar yaptıklarının yanı sıra beklentilerini de paylaşacak" ifadelerini kullandı.

Hafize Gaye Erkan geçen hafta yılın üçüncüsü enflasyon raporunun açıklandığı toplantıda ilk kez basının sorularını yanıtlamış ve en kısa zamanda yatırımcı toplantıları yapacaklarını açıklamıştı. Merkez Bankası Başkanı, "Enflasyon patikamızda önemli bir güncelleme gerçekleştirdik. 2023 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 58'e yükselttik. 2024 yıl sonu tahminimizi yüzde 33'e güncelledik. 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 15'e gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Merkez Bankası Başkanı olarak benden hiçbir zaman siyasi açıklama almayacaksınız" dedi.