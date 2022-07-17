Melek yatırımcıların Türkiye’ye ilgisi artıyor

Dünya Melek Yatırım Forumu Başkanı Baybars Altuntaş, "Sınır ötesine yatırım sistemine girdiğinizde, yerelde sizinle yatırım yapacakların sayısı arttı. Bu da melek yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisini artırdı. Türkiye şu anda Avrupa'nın 5. büyük startup pazarı konumunda. Düzenli olarak 100 milyon dolar şirket değerlemesini geçen pek çok startup ortaya çıkmaya başladı." dedi.

Altuntaş, Antalya'da katıldığı WBAF Dünya ve Akdeniz Kongresi'nde, melek yatırımcıların, startupların en ihtiyacı olan sermayeyi ortaya koyduğunu söyledi.

Sermayenin her yerden bulunabileceğini ifade eden Altuntaş, "Sermayeyi bankadan borç alabilirsiniz, yatırım fonlarından bulabilirsiniz ama artık girişimcilerin, startupların özellikle küresel bir başarı hikayesi ortaya çıkarabilmeleri için sermayeden fazlasına yani çevreye ve mentorluğa ihtiyaçları var." diye konuştu.

Melek yatırımcıların "melek" olarak adlandırılmalarının sebebinin, finansal sermayenin yanı sıra mentorluk ve network ortaya koymalarından kaynaklandığına dikkati çeken Altuntaş, bu yatırımcıların ortaya koydukları sermayeyi de akıllı sermaye olarak adlandırdıklarını dile getirdi.

Avrupa'da geçen sene 320 bin melek yatırımcının toplam 9,6 milyar avro akıllı sermaye yatırımı geçekleştirdiğine işaret eden Altuntaş, şunları kaydetti:

"Amerika'da ise 340 bin melek yatırımcı startup ve girişimcilere toplam 26 milyar dolar akıllı yatırım gerçekleştirdi. Türkiye şu anda Avrupa'nın 5. büyük startup pazarı konumunda. Düzenli olarak 100 milyon dolar şirket değerlemesini geçen pek çok startup ortaya çıkmaya başladı. Unicorn girişim (1 milyar dolar değerin üzerindeki girişimler) ortaya çıkmaya başladı. Bunlar daha önce bizim pek telaffuz edebildiğimiz rakamlar değildi. Artık bunların ortaya çıkmasında Hazinenin, 'Melek Yatırım Kanunu' olarak pratikte telaffuz ettiğimiz Bireysel Katılım Sermayesi Kanunu'nu gerçekleştirmesi yatıyor."