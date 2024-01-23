Memur emeklilerine zam farkı kamu işçilerine ikrâmiye yatıyor

Yaklaşık 2 milyon 480 bin memur emeklisi zam farklarını 26 Ocak itibarıyla alacak. Kamuda çalışan 700 binin üzerinde işçi de 52 günlük ilave tediyenin (ikrâmiye) 13 günlük ilk bölümünü aynı gün alacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, Emekli Sandığı'ndan aylık alanlar için zam farkı tarihini açıkladı. Kurum, ocak ayı zam farkı ile harp ve vazife malullerinin ek ödemelerinin 26 Ocak'ta ödenmeye başlayacağını duyurdu.Aylıklarını her ay alanlara, 1 aylık tutarında ödeme yapılacak. Aylıklarını üçer aylıklar halinde alanlardan kasım-aralık-ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık tutarında, aralık-ocak-şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında, ocak-şubat-mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında aylık farkı verilecek. Toplam 2 milyon 481 bin 769 kişiye 19.3 milyar lira fark tutarı ödenecek.Kamuda görev yapan yaklaşık 700 bin kamu işçisine ilave tediye (ikramiye) ödemeleri için geri sayım başladı. Bu yıl 52 günlük ikramiye alacak işçiler, bunun 13 günlük ilk bölümünü 26 Ocak Cuma günü hesabında görecek. Kamu işçilerine her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor. Bunun 26 günlük bölümü yılın ilk, kalan 26 günlük bölümü de ikinci yarısında ikişer parça halinde ödeniyor. En düşük çıplak brüt ücret ilk 6 ayda 21 bin 750, ikinci 6 ayında 25 bin 12 liraya çıkmıştı. İşçilerin 52 günlük ikramiyesi brüt 43 bin 353, net 30 bin 994 lira olacak. Bu ücreti alanlara cuma günü brüt 10 bin 838, net 7 bin 748 lira tutarında 13 günlük ilave tediye yatırılacak. 33 bin 159 liralık en düşük çıplak brüt ücrete göre de 52 günlük ikramiye brüt 57 bin 475, net 41 bin 89 lira tutuyor. Bu ücreti alan işçinin bu hafta yatırılacak 13 günlük ilave tediye tutarı brüt 14 bin 368, net 10 bin 272 lira oluyor.