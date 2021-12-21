Son dakika! Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Ek zam görüşmelerinin başlamasını istedik

"EK ZAM TALEBİNİ GÖRÜŞTÜK"

Yalçın, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Memur-Sen Yönetim Kurulu olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile ek zam talebini görüştüklerini bildirdi.