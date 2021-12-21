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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika! Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Ek zam görüşmelerinin başlamasını istedik
Giriş Tarihi: 21.12.2021 17:28 Son Güncelleme: 21.12.2021 17:38

Son dakika! Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Ek zam görüşmelerinin başlamasını istedik

AA
Son dakika! Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Ek zam görüşmelerinin başlamasını istedik

Son dakika haberleri: Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ali Yalçın, "Görüşmede, ekonomideki dalgalanma nedeniyle alım gücü düşen kamu görevlileri için ek zam görüşmelerimizin başlamasını istedik." ifadesini kullandı.

Son dakika haberleri: Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti.

"EK ZAM TALEBİNİ GÖRÜŞTÜK"

Yalçın, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Memur-Sen Yönetim Kurulu olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile ek zam talebini görüştüklerini bildirdi.

"GÖRÜŞMELERİN BİR AN ÖNCE BAŞLAMASINI İSTEDİK"

Yalçın, "Görüşmede, vergi muafiyetinin nasıl yansıyacağını konuştuk. Ekonomideki dalgalanma nedeniyle alım gücü düşen kamu görevlileri için ek zam görüşmelerimizin başlamasını istedik." ifadesini kullandı.

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Son dakika! Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Ek zam görüşmelerinin başlamasını istedik
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