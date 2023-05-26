Memur-Sen’den 28 Mayıs seçimleri açıklamasında istikrar vurgusu! Tarihi düzenlemelere dikkat çekildi

MEMUR MAAŞI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen'in çalışmalarıyla hayata geçirilen 3600 ek göstergedeki kapsamın genişletilerek birinci dereceye yükselen tüm memurların kapsama alınması gerektiği belirtilen deklarasyonda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve temmuz ayı itibarıyla geçerli olacak en düşük devlet memuru maaşının 22 bin liraya yükseltilmesinin de olumlu bir adım olduğu vurgulandı.

Deklarasyonda, sosyal diyalog mekanizmalarının işletilerek kamu görevlileri arasında ücret adaletini ve çalışma barışını sağlayacak bir düzenlemenin yapılması gerektiği ifade edildi.