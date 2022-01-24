Memur ve emekliler zam farkını bu hafta alıyor

Milyonlarca memur ve emeklisinin 2.5 puanlık zam farkı yatırılıyor. Emekli Sandığı
kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan 2.3 milyon vatandaşın 3.6 milyar liralık zam farkı, 2021 ek ödemeleri 27 Ocak'ta hesaplarda olacak. Memur ve memur emeklilerine 2.5 puanlık zam farkı kapsamında yaklaşık 13.7 milyarlık ödeme yapılacak. Memurların ocak-temmuz aylarında alacağı 14 günlük maaş farkı 800-1.000 lira arasında olacak.
FARK VE EK ÖDEME YATIYOR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 386 bin vatandaşın aylıklarında oluşan farkların 27 Ocak'ta yatırılacağını duyurdu. Buna göre, 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları aylıkların alındığı banka ve PTT
şubelerindeki hesaplara yatırılacak.
SSK VE BAĞ-KUR'LU DA ALIYOR
Aylıklarını her ay alanlara, ocak ayı olmak üzere bir aylık tutarında ödenecek. Aylıklarını üçer aylıklar halinde alanlardan kasım-aralık-ocak aylarında aylık alanlara bir aylık tutarında, aralık-ocak-şubat döneminde alanlara iki aylık, ocak-şubat-mart döneminde alanlara da üç aylık tutarında aylık farkı ödenecek. Toplam fark ödemesi 3 milyar 648 milyon 11 bin lira olarak hesaplandı. Bağ-Kur
kapsamında gelir ve aylık alanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlandı. Harp
veya vazife malullüğü aylığı bağlananlarla bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre yılın en geç ilk 3 ayı içinde ek ödemeleri yapılacak. Bu kapsamdaki 59 bin 258 kişiye yapılacak toplam ödeme 308 milyon 742 bin lira oldu. Maluliyet derecesi 1 olanlara 9 bin 417 lira, 2 olanlara 8 bin 476 lira, 3 olanlara 7 bin 298 lira, 4 olanlara 6 bin 592 lira, 5 olanlara 5 bin 886 lira, 6 olanlara 5 bin 179 lira ödenecek. Ek ödeme tutarları harp veya vazife malulleri ile hak sahiplerinin banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak'ta ödenecek
2.5 PUANLIK FARK VAR
Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran
dönemi için uygulanacak artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7.5'a çıktı. 22 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından yüzde 2.5 ilave zam maaşlara yansıtılacak ve bununla oluşan fark da hesaplara yatırılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı da yüzde 2.5 oranındaki artışın ilave edilmesine ilişkin genelgeyi yayınladı. Muhasebat Genel Müdürlüğü yaklaşık 13.7 milyar lira hesaplanan farkın bu hafta yatırılması için çalışmaları hızlandırdı.
ALT SINIR AYLIK 4.289 TL BELİRLENDİ
EMEKLİ
Sandığı Kanunu'na göre bağlanacak emekli aylığının alt sınırı bu yıl 4 bin 289 lira olarak belirlendi. En yüksek devlet memuru aylığı 32 bin 815 lira oldu. Kamu çalışanlarına tayin bedeli (yiyecek-içecek yardımı) 495 lira, huzur hakkı 2 bin 119 lira oldu. Kıdem tazminatı tavanı tutarı 1 Ocak'tan itibaren 10 bin 848 lira, sözleşmeli personelin ücret tavanı 12 bin 886 lira, mal beyanında esas alınacak şube müdürü maaşı 10 bin 437 liraya çıktı. Emekli olacak kamu personeline verilecek yol tazminatı 3 bin 167 lira, mahalli idare personeline ödenen sosyal denge tazminatı 2 bin 684 liraya yükseldi.
MEMURA 800-1.000 LİRA FARK
MEMURLAR maaşlarını bir ay önceden alıyor. Bu nedenle Ocak ve Temmuz aylarında 14-15 günlük fark oluşuyor. Enflasyon farkı ocak ayında maaşlara yansımaya başladı. Ancak yüzde 2.5 oranındaki ek zam ocak ayında yetişmediği için bu hafta yatırılacak. Ocak-temmuz aylarında oluşan bu 14 günlük maaş farkları genel olarak ay sonuna doğru ödeniyor. Bu farkın 800 ile 1.000 TL arasında olacağı tahmin ediliyor.