Memur ve memur emeklisinin gözü yeni zam teklifinde

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde gözler bugünkü toplantıya çevrildi. Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, Kamu İşveren Heyeti'nin bugün yeni bir zam teklifi sunması bekleniyor. Kamu İşveren Heyeti'nin 14 Ağustos'ta ilk zam teklifini sunmasıyla pazarlık aşamasına geçilmişti.Kamu İşveren Heyeti, 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 14, ikinci 6 ayında yüzde 9, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6 ve ikinci 6 ayında yüzde 5'ten oluşan zam teklifinde bulunmuştu. Sendikalar, teklifin revize edilmesini istemişti. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, yapılan teklifin ekonomik gerçeklerle örtüşmediğini belirterek, şöyle konuştu: "Müzakereler 22 Ağustos'ta sona erecek. Sözleşmenin mutabakatla imzalanmasının yolunu açmalı."Memur-Sen, 2024'te üçer aylık dönemlerde refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istiyor. 2025 için ise 6 aylık dönemlerde refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep ediyor.