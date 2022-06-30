CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan asgari ücret ile ilgili de açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamanın detayları;

"Asgari ücretin yendien değerlendirilmesini istedim. Asgari ücretle ilgili müjdeli bir haberi emekçilerimizle paylaşacağız. Yapılan artışın istihdamda herhangi bir olumsuz etkiye yol açmasına meydan verilmeyecektir. İnşallah bu konuda müjdeli bir haberi en kısa sürede paylaşmayı ümit ediyoruz. Kamu çalışanlarına ve emeklilere enflasyon farklarını zaten vereceğiz.

Talimat verdim, çalışma hafta sonuna kadar bitecek. Temmuz ayı memur maaşlarını Krurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödeneceğini de ifade etmek istiyorum."

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Asgari ücret, emekli ve memur zammı için artık son viraja girilirken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebat Temmuz zammının Haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşeceğini belirterek, "Biz yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın aylıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır" dedi.

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