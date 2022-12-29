Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Merkez Bankası duyurdu: Bir ilk oldu
Giriş Tarihi: 29.12.2022 14:58 Son Güncelleme: 29.12.2022 15:32

Merkez Bankası duyurdu: Bir ilk oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Dijital Türk Lirası Projesi'nin birinci faz çalışmaları kapsamında, dijital Türk lirası ağı üzerindeki ilk ödeme işlemlerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini duyurdu.

Merkez Bankası duyurdu: Bir ilk oldu

TCMB'den yapılan duyuruda, dijital Türk lirası ağı üzerindeki ilk ödeme işlemlerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği belirtilerek, teknoloji paydaşlarıyla yürütülen dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testlerine 2023'ün ilk çeyreğinde devam edileceği bildirildi.

2023 YILINDA SEÇİLİ BANKALAR VE FİNANSAL TEKNOLOJİ FİRMALARINDA KULLANILACAK

Yapılan testler sonucu elde edilen bulguların, geniş kapsamlı bir değerlendirme raporuyla kamuoyu ile paylaşılacağı aktarılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu, 2023'te seçili bankalar ve finansal teknoloji firmalarının katılımlarıyla genişletilecek ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri fazlara geçilecektir. Bu kapsamda, dağıtık defter teknolojilerinin ödemeler ekosistemlerinde kullanımı ve anlık ödeme sistemleri ile entegrasyonu gibi konularda tasarlanan özgün mimari kurgulara ait testlere devam edilecektir. Dijital Türk lirasının hukuki boyutuna yönelik çalışmalar, dijital kimliklendirmenin proje için kritik öneme haiz olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, 2023 yılı boyunca dijital Türk lirasının teknolojik gereksinimlerinin yanı sıra iktisadi ve hukuki çerçevesine dair çalışmalara da öncelik verilecektir."

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Merkez Bankası duyurdu: Bir ilk oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA