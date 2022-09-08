Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 TCMB toplantı takvimi ile Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

PPK toplantısı Eylül ayı içerisinde gerçekleşecek ve faiz kararı kamuoyu ile paylaşılacak. Ekonomide birçok kalemi etkileyen karar TCMB takvimi ile belirleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası eylül 2022 kararı her ay vatandaşlarla paylaşılmaya devam ediyor. Peki, Eylül ayı merkez bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, merkez bankası faiz kararı ne olur? İşte, toplantı tarihi ve beklentiler...
MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTISI BEKLENİYOR!
Ekonomide birçok kalemi etkileyecek faiz kararı her ay kararlaştırılan toplantı tarihi ardından belli oluyor ve kamuoyu ile paylaşılıyor.
İşte, eylül ayı TCMB faiz kararı toplantısı hakkında merak edilenler…
MERKEZ BANKASI TCMB TOPLANTI TARİHLERİ 2022
22 Eylül 2022
20 Ekim 2022
24 Kasım 2022
22 Aralık 2022
GEÇTİĞİMİZ AY FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
2022 Ağustos dönemi TCMB PPK toplantısı sonrası piyasara yön verecek faiz kararı ve metni yayımlandı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında gerçekleşen toplantı sonrası Para Politikası Kurulu, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13 düzeyine çekti. Merkez Bankası faiz kararı sonrası Temmuz sonrası bu toplantıda küresel ekonomilerde için 'Resesyon' vurgusunu daha güçlü kullandı.