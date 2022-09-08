Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 TCMB toplantı takvimi ile Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

PPK toplantısı Eylül ayı içerisinde gerçekleşecek ve faiz kararı kamuoyu ile paylaşılacak. Ekonomide birçok kalemi etkileyen karar TCMB takvimi ile belirleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası eylül 2022 kararı her ay vatandaşlarla paylaşılmaya devam ediyor. Peki, Eylül ayı merkez bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, merkez bankası faiz kararı ne olur? İşte, toplantı tarihi ve beklentiler...

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTISI BEKLENİYOR!

Ekonomide birçok kalemi etkileyecek faiz kararı her ay kararlaştırılan toplantı tarihi ardından belli oluyor ve kamuoyu ile paylaşılıyor.

İşte, eylül ayı TCMB faiz kararı toplantısı hakkında merak edilenler…