Merkez Bankası faizi % 35’e çıkardı

TürkiyeCumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayında başladığı faiz artırım sürecini art arda beşinci aya taşıdı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Para Politikası kurulu (PPK), dün gerçekleştirdiği toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 30'dan 35'e çıkardı. Böylece Merkez Bankası mayıs sonunda yüzde 8.5 olan politika faizi, 5 ayda 26.5 puan artırılmış oldu. Enflasyon yılın üçüncü çeyreğinde öngörülenin üzerinde gerçekleştiğine dikkat çekilerek, "Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişi önemli ölçüde tamamlandı. Yurt içi talepteki güçlü seyir, hizmet fiyatlarındaki katılık ve enflasyon beklentilerindeki bozulma ise enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor" değerlendirmesi yapıldı.Aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözleneceği ifade edilerek, "Öte yandan, jeopolitik gelişmeler, enflasyon görünümünde petrol fiyatları kaynaklı risk oluşturmaktadır. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonu 2024 yılında Rapor'daki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıdır" denildi.